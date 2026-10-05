À Brooklyn, Keon Ellis mise sur la confiance de Jordi Fernandez

Ce n’est pas la signature la plus ronflante de l’été, mais Keon Ellis a changé d’air durant l’intersaison. Après une saison partagée entre Sacramento et Cleveland, il s’est engagé à Brooklyn pour 18 millions de dollars sur deux ans.

Une manière pour lui de rejoindre une équipe en reconstruction, mais qui lui permettra de retrouver un rôle important dans une rotation, après une dernière campagne plus délicate. Et ce, auprès d’un coach qu’il connaît très bien, pour l’avoir fréquenté chez les Kings pendant deux ans.

« Dans ce milieu, et c’est un business, avoir quelqu’un comme Jordi comme entraîneur, quelqu’un que tu connais bien, c’est énorme », apprécie-t-il, en parlant de Jordi Fernandez. « Tu connais tous les systèmes, tu sais comment il fonctionne, tu sais ce qu’il veut mettre en place. Donc c’est un environnement rassurant. Il connaît mon jeu, je sais comment il fonctionne. C’était l’argument numéro un quand j’ai signé. Il sait comment je joue et je sais comment il veut faire jouer son équipe, donc je sais que je peux avoir un gros impact. »

Un soldat prêt à se sacrifier pour l’équipe

Avec 41% de réussite à 3-points en carrière, Keon Ellis est capable de sanctionner de loin, mais il s’est surtout fait un nom dans la ligue grâce à ses qualités défensives. Et Jordi Fernandez s’attend à ce qu’il brille dans ce rôle.

« Je pense que Keon a les meilleures mains de toute la NBA, et c’est quelque chose qui ne s’apprend pas », explique son coach. « En même temps, il faut rester discipliné et respecter les consignes, quel que soit le plan de jeu. Mais j’ai confiance en lui, je sais à quel point il est rigoureux dans son travail et tout le reste, et je sais aussi qu’il peut jouer à un très haut niveau. Il va nous aider énormément en défense. »

Même Michael Porter Jr. est déjà séduit par son nouveau coéquipier depuis le début du « training camp » : « Ses débuts sont solides. Il a brillé sur les deux premiers jours [à l’entraînement]. Il joue de la bonne manière, il défend, il peut vraiment bien shooter et il s’est montré très solide en général. »

À un poste où la concurrence est rude, mais où rien n’est figé, avec Mikel Brown Jr, Egor Demin, Nolan Traoré, Terance Mann, Ben Saraf ou encore Drake Powell, Keon Ellis a une vraie carte à jouer. Il peut notamment s’appuyer sur ses quatre saisons d’expérience en NBA et sur la confiance totale de Jordi Fernandez.

« Vous avez là un gars avec une tonne de qualités, un grand professionnel. Il a sans doute les meilleures mains de la NBA, il peut shooter, il peut porter le ballon et c’est quelqu’un de bien humainement », poursuit l’entraîneur. « Il arrive ici dans le bon état d’esprit, prêt à bosser. Sa signature était une évidence. Ce n’est pas à moi d’évaluer [l’ampleur de son futur impact], mais mon rôle, c’est d’être convaincu que dès qu’il défend, il va éteindre son joueur, et que dès qu’il prend un shoot, ça va tomber dedans. »

Keon Ellis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 16 4:26 43.8 50.0 57.1 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 1.5 2023-24 SAC 57 17:09 46.1 41.7 74.3 0.6 1.6 2.2 1.5 2.0 0.9 0.6 0.5 5.4 2024-25 SAC 80 24:21 48.9 43.3 84.9 0.8 1.9 2.7 1.5 2.2 1.5 0.9 0.8 8.3 2025-26 CLE 29 24:50 49.1 35.5 81.6 0.8 2.0 2.8 1.6 2.2 1.3 0.7 0.8 8.3 2025-26 SAC 43 17:38 39.7 36.8 62.5 0.3 0.9 1.3 0.6 1.6 1.1 0.5 0.5 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.