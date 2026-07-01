Keon Ellis signe à Brooklyn

Passé de Sacramento à Cleveland en cours de saison, Keon Ellis va maintenant découvrir Brooklyn, puisque ESPN révèle qu’il a accepté d’y signer pour 18 millions de dollars sur deux ans, pleinement garantis. Néanmoins, dès l’été prochain, les deux camps pourront négocier un nouveau contrat s’ils le souhaitent.

C’est en tout cas un nouveau départ pour l’arrière de 26 ans, pas toujours indiscutable chez les Kings puis les Cavaliers, malgré des qualités certaines en attaque (41% à 3-points depuis ses débuts en NBA) mais surtout en défense.

Chez les Nets, Keon Ellis va tenter de faire décoller sa carrière auprès d’un coach (Jordi Fernandez) qu’il connaît bien depuis son passage à Sacramento. La bonne nouvelle, c’est que la concurrence n’est pas la plus féroce sur le papier, avec Nolan Traoré, Egor Demin, Ben Saraf, Terance Mann, Drake Powell ou encore le rookie Mikel Brown Jr. sur les postes 1 et 2.

Keon Ellis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 16 4:26 43.8 50.0 57.1 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 1.5 2023-24 SAC 57 17:09 46.1 41.7 74.3 0.6 1.6 2.2 1.5 2.0 0.9 0.6 0.5 5.4 2024-25 SAC 80 24:21 48.9 43.3 84.9 0.8 1.9 2.7 1.5 2.2 1.5 0.9 0.8 8.3 2025-26 CLE 29 24:50 49.1 35.5 81.6 0.8 2.0 2.8 1.6 2.2 1.3 0.7 0.8 8.3 2025-26 SAC 43 17:38 39.7 36.8 62.5 0.3 0.9 1.3 0.6 1.6 1.1 0.5 0.5 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.