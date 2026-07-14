À Brooklyn, Keon Ellis espère retrouver le rôle qui l’avait révélé

Dès les premières heures de la « free agency », Keon Ellis s’est engagé avec les Nets pour 18 millions de dollars sur deux ans. À Brooklyn, l’ancien joueur des Cavaliers n’arrive pas en terre totalement inconnue puisqu’il y retrouve Jordi Fernandez, assistant de Mike Brown à Sacramento entre 2022 et 2024.

« D’après ce que j’ai entendu, il [Jordi Fernandez] a vraiment insisté pour m’avoir », rapporte Keon Ellis. « Je sais comment il entraîne. Il est très passionné et il met l’accent sur ce qui compte vraiment. Il veut gagner. Cette familiarité a beaucoup joué. Quand vous voyez ce qu’ils m’ont offert, cela montre à quel point ils voulaient que je rejoigne l’équipe. Et quand vous avez déjà côtoyé certains membres du staff, vous connaissez déjà un peu le fonctionnement. »

Les Nets disposaient de plusieurs arguments pour convaincre Keon Ellis. Outre sa relation avec Jordi Fernandez et le montant du contrat, l’arrière de 26 ans possède surtout un profil qui manquait à l’effectif. Adroit à 40% derrière l’arc en carrière, il doit également renforcer une défense extérieure en difficulté.

« Tout est une question d’efforts et j’essaie simplement de rendre la tâche plus compliquée aux attaquants adverses », souligne la nouvelle recrue. « Vous jouez contre les meilleurs joueurs du monde. Ils vont marquer et réussir à trouver leurs positions préférées. Vous allez vivre de bons et de mauvais matchs défensifs. Chaque soir, il faut essayer de faire les bonnes choses, d’être aux bons endroits et de suivre le plan de jeu. Cela aide tout le monde à atteindre l’objectif fixé. »

La stabilité comme priorité

Lors de la saison 2024/25, à Sacramento, Keon Ellis avait été le seul joueur à figurer à la fois parmi les dix meilleurs intercepteurs de la ligue, avec 1,5 interception par match, et parmi les dix joueurs les plus adroits à 3-points, avec 43% de réussite.

Une efficacité favorisée, selon lui, par la clarté de son rôle au sein de la rotation des Kings.

« J’avais un rôle défini et il y avait de la régularité. Cela m’a beaucoup aidé parce qu’on savait ce qu’il se passait et qu’il n’y avait pas beaucoup de mouvements. C’est la chose la plus importante », explique-t-il à propos de cette saison réussie.

La campagne suivante avait été plus compliquée. Son temps de jeu avait diminué avant son transfert à Cleveland, où il n’avait pas réussi à se faire une place durable dans la rotation. En playoffs, son utilisation avait encore baissé puisqu’il n’avait disputé que sept minutes par rencontre en moyenne.

À Brooklyn, Keon Ellis espère désormais retrouver la continuité qui lui avait permis de se révéler deux ans plus tôt. Dans un effectif en construction, son adresse extérieure, son activité défensive et sa connaissance de Jordi Fernandez pourraient lui permettre d’obtenir un rôle plus important.

« En arrivant ici, j’espère être un gars qui montre l’exemple. En jouant dur, je veux motiver mes coéquipiers à se donner eux aussi à fond. Je ne suis pas le meilleur défenseur, mais lorsqu’il s’agit de défendre collectivement, tout le monde doit être sur la même longueur d’onde », conclut Keon Ellis.

Keon Ellis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 16 4:26 43.8 50.0 57.1 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 1.5 2023-24 SAC 57 17:09 46.1 41.7 74.3 0.6 1.6 2.2 1.5 2.0 0.9 0.6 0.5 5.4 2024-25 SAC 80 24:21 48.9 43.3 84.9 0.8 1.9 2.7 1.5 2.2 1.5 0.9 0.8 8.3 2025-26 CLE 29 24:50 49.1 35.5 81.6 0.8 2.0 2.8 1.6 2.2 1.3 0.7 0.8 8.3 2025-26 SAC 43 17:38 39.7 36.8 62.5 0.3 0.9 1.3 0.6 1.6 1.1 0.5 0.5 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.