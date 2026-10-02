Cheryl Reeve réclame des playoffs plus longs en WNBA

Après l’élimination des Lynx au premier tour des playoffs, Cheryl Reeve a une idée pour faire évoluer la WNBA. La coach de Minnesota souhaiterait en effet voir davantage de matchs lors des premiers tours de la postseason.

À la fin de cette saison 2026, la WNBA se mettra en quête d’un nouveau « commissioner » pour succéder à Cathy Engelbert. Au milieu du mois de septembre, Cheryl Reeve avait déclaré qu’elle souhaitait voir une personne ayant une vision au-delà de 2030, date à laquelle toutes les prochaines franchises d’expansion auront débuté leur aventure au sein de la Grande Ligue féminine.

Et parmi les futurs projets qui pourraient être mis sur la table, il y a donc le format des playoffs. Si les demi-finales se jouent au meilleur des cinq matchs et les Finals au meilleur des sept, le premier tour se décide toujours au meilleur des trois manches, au grand dam de Cheryl Reeve, qui souhaiterait voir la formule évoluer.

« Nous devons étendre nos playoffs avec plus de matchs au premier et au second tour », demande ainsi la technicienne de Minnesota. Pour rappel, les Lynx ont été éliminées 2-0 par New York au premier tour alors qu’elles avaient terminé la saison régulière à la première place… « Regardez ces huit excellentes équipes. Le bon basket doit durer aussi longtemps que possible. Cette saison, c’est un peu décevant d’avoir seulement trois matchs pour ces équipes, mais c’est peut-être la prochaine étape dans l’évolution de notre Ligue. »

L’argent : le nerf de la guerre

Néanmoins, ajouter des rencontres en playoffs compliquerait encore un calendrier déjà appelé à s’allonger. Le nombre de matchs de saison régulière va ainsi passer de 44 à 50 dès 2027, puis à 52 à partir de 2029 alors que la Ligue prépare également l’arrivée des futures équipes de Cleveland (2028), Detroit (2029) et Philadelphie (2030).

Si le changement de format ne devrait donc pas intervenir dès l’année prochaine, Cheryl Reeve met déjà en avant les avantages financiers qui pourraient découler d’une telle évolution.

« Je pense qu’il faut plus de matchs en playoffs parce que c’est là où se trouve l’argent », indique-t-elle encore. « C’est certainement intéressant pour les diffuseurs et ce sont vos meilleures équipes qui jouent sur la grande scène. Alors, jouons autant de matchs que possible. »

Une évolution qui permettrait donc à la WNBA de proposer davantage d’affiches à forte audience, au moment où la Ligue cherche à tirer pleinement profit de sa croissance et de son nouvel accord de droits TV, signé en juillet 2024 pour plus de deux milliards de dollars. Tout en permettant aux têtes de série d’éviter de se retrouver au bord de l’élimination dès le premier match du premier tour, si elles s’inclinent à domicile…