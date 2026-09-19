Breanna Stewart : « Cathy Engelbert mérite d’être félicitée »

Cathy Engelbert ne sera plus la dirigeante de la WNBA au terme de cette saison 2026. Ce départ marquera la fin d’un mandat de sept ans, dont les derniers mois ont été très agités. Entre la sortie de Napheesa Collier, qui avait affirmé que la WNBA « avait les pires dirigeants du monde », et les négociations difficiles autour de la nouvelle convention collective, Cathy Engelbert termine son mandat dans un climat tendu avec une partie des joueuses.

Maintenant que ce nouveau CBA a été signé et que son départ est acté, Breanna Stewart, vice-présidente du syndicat des joueuses, a néanmoins tenu à nuancer le bilan de la dirigeante.

« Être commissioner d’une Ligue qui grandit énormément année après année est difficile, mais elle mérite d’être félicitée, surtout après l’adoption de ce formidable CBA qu’elle a aidé à mettre au point », souligne l’intérieure du Liberty. « Parfois, les gens oublient ça, mais elle a fait face à une situation difficile et elle a su s’en sortir. »

Pour le moment, le successeur de Cathy Engelbert n’est pas encore connu. Adam Silver avait d’ailleurs affirmé que les candidatures étaient nombreuses, tout en précisant que le prochain « commissioner » de la WNBA devrait être capable de rapprocher les dirigeants des joueuses. Une attente que partage Cheryl Reeve.

Cheryl Reeve réclame de la communication et une vision à long terme

« Il faut que ce soit quelqu’un qui comprenne que la manière dont on traite les gens a de l’importance. À partir de cette relation, vous pouvez faire ce que vous avez à faire et faire des choix difficiles », précise la coach des Lynx. « C’est comme lorsqu’un entraîneur fait un choix difficile ou que son équipe traverse une période difficile. Tout dépend de la manière dont vous gérez la situation et, généralement, la communication est au cœur de cela. »

Cheryl Reeve souhaite ainsi que le prochain « commissioner » entretienne de meilleurs rapports avec les différents acteurs de la WNBA.

À la fin du mandat de Cathy Engelbert, la relation entre Napheesa Collier et la dirigeante avait été présentée comme « quasiment irréparable », tandis que la star de Minnesota avait reçu le soutien de nombreuses joueuses.

« Comprendre le contexte, c’est aussi important », poursuit Cheryl Reeve. « Cela n’a rien à voir avec les affaires ou avec le basket, mais cela concerne la santé physique et mentale de nos joueuses. C’est très important. Et pour continuer de capitaliser sur notre Ligue, il faut aussi aller de l’avant. Qu’allons-nous faire après l’expansion de 2030 ? Quelle est la prochaine phase ? Encore une fois, il suffit de regarder le passé pour voir les succès et les défis connus par la NBA parce que c’est exactement ce qui nous attend. »