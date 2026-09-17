Adam Silver au cœur de la succession de Cathy Engelbert

À la fin de cette saison WNBA, Cathy Engelbert quittera son poste de « commissioner ». Son successeur n’est pas encore connu mais Adam Silver affirme que les prétendants sont nombreux.

Le patron de la NBA ajoute que le poste est « plus attractif maintenant qu’il ne l’était en 2019 ». Un constat logique puisque la popularité de la WNBA a explosé ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de Caitlin Clark.

Le processus de recrutement débutera une fois que la WNBA aura choisi un cabinet spécialisé et, alors que la NBA reste étroitement liée à la Grande Ligue féminine, Adam Silver participera directement aux recherches.

« Nous en sommes arrivés à un point où des tensions étaient naturellement à prévoir autour de la convention collective », rappelle Adam Silver. « Maintenant que nous avons trouvé un accord pour les prochaines années, nous avons besoin de quelqu’un qui pourra unir les joueuses entre elles et les rapprocher des dirigeants. Je vois ça comme une opportunité. »

La NBA toujours impliquée dans les affaires de la WNBA

Car si Cathy Engelbert a accompagné l’explosion médiatique de la WNBA, la fin de son mandat a été marquée par les âpres négociations autour de la convention collective, mais aussi par des problèmes d’arbitrage. Deux éléments qui ont contribué à creuser la fracture entre les joueuses et la Ligue, avec, en point d’orgue, la sortie de Napheesa Collier, qui avait affirmé que la WNBA avait « les pires dirigeants du monde ».

Pour prendre la température, Adam Silver a déjà commencé à consulter quelques joueuses, dont Sophie Cunningham, afin de comprendre ce qu’elles attendaient du prochain « commissioner ».

Une démarche qui montre que la NBA entend rester impliquée dans les affaires de la WNBA malgré la croissance et l’autonomie grandissante de cette dernière.

Adam Silver estime d’ailleurs que la collaboration entre les deux ligues profite à la WNBA. « Pour avoir été impliqué dans la WNBA depuis 30 ans, je sais qu’il y a d’énormes avantages à gérer des opérations intégrées », souligne-t-il. « Mais je pense qu’il y a certains aspects de cette Ligue qu’il vaut mieux gérer de manière indépendante. »