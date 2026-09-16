Sophie Cunningham dévoile le profil idéal pour succéder à Cathy Engelbert

Qui prendra la succession de Cathy Engelbert à la tête de la WNBA ? Alors que l’actuelle « commissioner » quittera ses fonctions à la fin de l’année, Sophie Cunningham a directement abordé la question avec Adam Silver. Le patron de la NBA a lui-même contacté la joueuse du Fever, qui a profité de leurs échanges pour mieux comprendre les critères qui guideront la recherche.

« J’ai parlé plusieurs fois avec Adam Silver et je pense que c’est quelqu’un de formidable », a-t-elle confié. « Il possède beaucoup de connaissances et de sagesse. Pouvoir discuter avec lui, entendre son point de vue sur la façon dont il dirige la NBA et comprendre quel type de personne il recherche, c’est énorme. Si vous voulez obtenir les vraies réponses, c’est vers lui qu’il faut se tourner. »

Sans citer de candidat potentiel, Sophie Cunningham espère que la prochaine direction saura profiter de la dynamique actuelle pour faire franchir un nouveau cap à la ligue.

« Je pense qu’il choisira quelqu’un qui voudra vraiment faire passer notre ligue au niveau supérieur. Notre championnat est en plein essor, alors pourquoi ne pas prendre quelqu’un qui puisse amplifier cette croissance ? »

Une personnalité capable de rassembler

La popularité de la WNBA a spectaculairement progressé depuis l’arrivée de Caitlin Clark en 2024. Les audiences télévisées, les ventes de places et de produits dérivés ont bondi, tandis que la ligue poursuit son expansion et que la valeur de ses franchises augmente. Mais cette exposition accrue s’est également accompagnée de nombreuses polémiques, jusqu’au conflit social et au lock-out.

Dans ce contexte, Sophie Cunningham estime que la prochaine personne à la tête de la ligue devra avant tout être capable de rassembler des joueuses aux parcours et aux opinions très différents.

« La WNBA a toujours été un endroit où les gens peuvent se sentir en sécurité et à l’aise », a-t-elle expliqué. « Il existe toutes sortes de profils dans cette ligue, et je trouve cela absolument formidable. Mais il faut aussi quelqu’un capable d’unir tout le monde, parce que les différences peuvent être très importantes. Ce n’est pas une mauvaise chose, cela rend même les choses beaucoup plus intéressantes. »

Maintenir le dialogue avec les joueuses

Sophie Cunningham souhaite surtout que la future direction entretienne un dialogue régulier avec les joueuses. Elle ne réclame pas un accord permanent, mais davantage de communication et de respect entre les deux parties.

« Je pense vraiment qu’il faut une personne qui place les joueuses au premier plan et qui souhaite construire une relation avec elles », a-t-elle poursuivi. « C’est très important. Cela ne signifie pas que nous serons toujours d’accord. Cette personne aura un travail à faire, elle travaillera pour les propriétaires et devra prendre des décisions difficiles. Mais lorsqu’il existe une communication ouverte et un respect mutuel, tout est différent. C’est un élément essentiel pour notre prochaine direction. »

La joueuse du Fever aimerait également que la ligue s’interroge sur son calendrier. Elle évoque notamment la possibilité de supprimer certains « back-to-back » en raccourcissant certaines pauses organisées pendant la saison. Un équilibre délicat à trouver alors que l’augmentation du nombre de rencontres participe aussi à la croissance des revenus et, à terme, des salaires.

Malgré les critiques ayant accompagné son mandat, Cathy Engelbert laissera derrière elle plusieurs avancées majeures. Sous sa direction, la WNBA a notamment signé un contrat télévisé beaucoup plus lucratif, accompagné la conclusion d’une nouvelle convention collective et généralisé les vols privés pour les équipes.

Sa succession devra désormais prolonger cette croissance tout en restaurant un dialogue durable avec les joueuses.

« On évolue dans le meilleur championnat du monde et on apprend énormément sur soi-même et sur les autres », a conclu Sophie Cunningham. « Mais avec toute cette diversité, nous avons besoin de quelqu’un qui rassemble la ligue autour d’un objectif commun et nous permette d’avancer dans la même direction. C’est très important. »