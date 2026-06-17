La saison régulière de la WNBA passera à 50 matchs en 2027

La WNBA continue de grandir. Alors que l’intérêt autour de la ligue n’a jamais été aussi fort, la saison régulière passera de 44 à 50 matches à partir de 2027. Ce sera le calendrier le plus long de l’histoire de la WNBA, lancée en 1997 avec seulement 28 rencontres par équipe.

Cette évolution était prévue par la nouvelle convention collective, qui a aussi permis une forte hausse des salaires et l’arrivée programmée de six nouvelles franchises entre 2024 et 2030.

« La demande autour de la WNBA n’a jamais été aussi forte, et passer à une saison régulière de 50 matches reflète l’élan extraordinaire que nous observons », a expliqué Cathy Engelbert, la patronne de la WNBA.

Conséquence directe : la saison va s’étirer. En 2027, elle pourra se terminer au plus tard le 21 novembre, puis le 30 novembre à partir de 2028. La ligue garde même la possibilité de passer à 52 matches en 2029.