Un nouveau contrat pour Donovan Mitchell chez adidas

À trois semaines de la reprise, Donovan Mitchell obtient un nouveau contrat de plusieurs années. Pas chez les Cavaliers, avec lesquels il est déjà lié jusqu’en 2031 depuis cet été, mais chez adidas, comme le rapporte ESPN.

Parmi les têtes d’affiche de la firme allemande, « Spida » en profitera pour bénéficier d’une dixième « signature shoe », devenant au passage le septième joueur en activité à atteindre un tel total avec le même équipementier. Avec LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, Damian Lillard et Klay Thompson.

Arrivé chez adidas en 2017, autrement dit juste après sa Draft, Donovan Mitchell est aujourd’hui un incontournable de la marque aux trois bandes. Sa gamme D.O.N. est ainsi l’une des plus populaires du catalogue de l’entreprise, avec déjà huit modèles de chaussure sortis.

À noter que le All-Star de Cleveland profitera également de son nouveau contrat pour adresser un joli geste à son ancien lycée, le Greenwich Country Day, avec plus de ressources et la possibilité que des élèves issus de communautés défavorisées accèdent à des ressources éducatives supplémentaires.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.