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Les premières images de la D.O.N. Issue 8 !

Publié le 21/04/2026 à 13:47 Twitter Facebook

Sneakers – La collection signature de Donovan Mitchell avec adidas réussit un bel exploit, celui de se renouveler chaque année avec succès. Cette huitième édition ne déroge pas à la règle !

On ne sait plus où donner de la tête (aux pieds) depuis le début des playoffs ! New Balance et Tyrese Maxey ont enfin dévoilé ce qui sera le tout premier modèle signature du meneur des Sixers. De’Aaron Fox (et Davion Mitchell) ont également sorti la Under Armour Curry Fox 3 du placard, et Shai Gilgeous-Alexander a porté un tout nouveau coloris de sa SHAI 001, avec une tige 100% cuir.

C’est au tour d’adidas de mettre en avant la huitième chaussure signature de Donovan Mitchell : la D.O.N. Issue 8 ! La collection arrive à surprendre dans le bon sens en innovant d’une année sur l’autre, et ce sera encore le cas cet été avec une tige retravaillée en partie quadrillée, ici dans un dégradé passant du vert à l’orange, sur laquelle on retrouve une partie supérieure noire similaire à la D.O.N Issue 7.

La languette laisse entrevoir le logo « Spida » en noir, tandis que les trois bandes d’adidas apparaissent sur le talon. Le renfort à la base du talon est cette fois habillé de bandes horizontales.

Même si Donovan Mitchell ne manquera pas d’en faire la promotion durant les playoffs, la D.O.N. Issue 8 ne sortira pas avant le 15 août.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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