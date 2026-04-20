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La Under Armour Curry Fox 3 au rendez-vous des playoffs

Publié le 20/04/2026 à 10:30 Twitter Facebook

Le meneur des Spurs, De’Aaron Fox, a porté sa troisième chaussure signature à l’occasion du premier match de playoffs des Spurs, cette nuit, face aux Blazers.

Curry Fox 3Under Armour a perdu un meneur avec le départ de Stephen Curry après treize ans de collaboration. Mais De’Aaron Fox est toujours là pour prendre la relève ! Le meneur des Spurs a profité du premier match de playoffs face aux Blazers pour exhiber sa troisième chaussure signature, la Under Armour Curry Fox 3 !

La paire avait déjà été aperçue aux pieds de son ancien coéquipier à Sacramento Davion Mitchell, désormais au Heat, lors du match de play-in entre Charlotte et Miami. Ce premier coloris arbore une tige en bleu-gris et noir avec des finitions en vert fluo. La partie avant de la semelle ressort en rose et la partie arrière en noir. Le logo du joueur, imageant la forme d’un renard, en vert et gris, apparaît sur la languette, tandis que les logos « UA » d’Under Armour » et de Curry Brand figurent de chaque côté du talon.

Exit le scratch, qui était la marque de fabrique de la Curry Fox 2. Cette troisième version au design plus classique semble davantage inspirée des chaussures de running. A voir ce que De’Aaron Fox en fera sur le long terme et surtout au cours de ces prochaines semaines avec les Spurs ! Pas de date de sortie officielle ni de prix pour l’heure.

Curry Fox 3 Curry Fox 3 Curry Fox 3

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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