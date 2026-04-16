Une grande première réussie pour la New Balance Maxey V1

Le pari était un poil risqué, mais Tyrese Maxey l’a remporté haut la main. À l’occasion de la réception du Magic, le meneur des Sixers a décidé de sortir enfin son tout premier modèle signature du placard. Signé par New Balance, il portait jusque-là des TWO WXY et des Hesi Low V2, la marque de Boston ayant créé des coloris en son honneur.

Mais Tyrese Maxey est entré dans la cour des grands cette nuit en portant pour la première ce modèle baptisé Maxey V1. On en sait encore peu sur ce qui fera la singularité de ce modèle, que ce soit au niveau de l’attelage de la semelle ou de cette tige composée de superpositions en noir et bleu-gris, visiblement entre mesh, cuir et daim. On peut en revanche compter sur Tyrese Maxey pour en faire la meilleure promotion.

On sait également que la Maxey V1 ne devrait plus tarder à dévoiler une date de sortie officielle, attendue pour les prochains mois. Son prix est annoncé à 130 dollars.