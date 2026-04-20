La SHAI 001 « Ink » a le cuir épais

Le Thunder a frappé fort pour son entrée en lice en playoffs, balayant les Suns de 35 points. Il y a un an, Shai Gilgeous-Alexander avait créé l’événement en dévoilant sa toute première chaussure signature en collaboration avec Converse. Cette année, la SHAI 001 est de retour avec un nouveau coloris, dévoilé hier pour l’occasion. Celui-ci se distingue par sa composition, optant pour la première fois pour une tige 100% en cuir bleu marine.
Le modèle lui a porté bonheur puisqu’il y a eu la victoire au bout. Et pour couronner le tout, la SHAI 001 «Ink» devrait bénéficier d’une sortie mondiale mi-mai. En France, le site officiel de Converse a officialisé sa sortie pour le 15 mai au prix de 150 euros !
Notre verdict de la Shai 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.