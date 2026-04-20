La SHAI 001 « Ink » a le cuir épais

Le Thunder a frappé fort pour son entrée en lice en playoffs, balayant les Suns de 35 points. Il y a un an, Shai Gilgeous-Alexander avait créé l’événement en dévoilant sa toute première chaussure signature en collaboration avec Converse. Cette année, la SHAI 001 est de retour avec un nouveau coloris, dévoilé hier pour l’occasion. Celui-ci se distingue par sa composition, optant pour la première fois pour une tige 100% en cuir bleu marine.

Le modèle lui a porté bonheur puisqu’il y a eu la victoire au bout. Et pour couronner le tout, la SHAI 001 «Ink» devrait bénéficier d’une sortie mondiale mi-mai. En France, le site officiel de Converse a officialisé sa sortie pour le 15 mai au prix de 150 euros !