Stephen Curry prend Yaxel Lendeborg sous son aile

Après une intersaison plutôt calme, les Warriors abordent une nouvelle campagne avec un objectif inchangé : exploiter au maximum les dernières années de Stephen Curry pour tenter de décrocher un nouveau titre.

Mais les blessures de Jimmy Butler et Moses Moody vont contraindre Golden State à trouver des solutions immédiates au sein de son effectif…

Choix le plus élevé de la franchise depuis 2021, Yaxel Lendeborg devrait ainsi bénéficier d’opportunités importantes dès le début de sa saison rookie. Peut-être même dans le cinq majeur, une situation assez rare depuis l’arrivée de Steve Kerr sur le banc. À 24 ans, le « vieux rookie » sera donc rapidement observé, mais Stephen Curry veut éviter que cette pression ne devienne contre-productive.

« Vu la nature de notre ligue, les réseaux sociaux et toutes ces loupes braquées sur lui, les gens vont s’attendre à ce qu’il tourne immédiatement à 20 points, 8 rebonds et 6 passes, ou n’importe quelle autre ligne statistique », a expliqué le meneur depuis Hawaï, où les Warriors ont lancé leur « training camp ». « Son travail consiste à faire abstraction de tout cela. Il saura le faire s’il a de l’impact et s’il aide l’équipe à gagner. Les statistiques suivront. »

Champion NCAA et MVP de la Summer League

Stephen Curry estime donc que le rôle des cadres sera aussi de protéger le rookie face aux attentes extérieures, tout en l’aidant à construire ses propres critères de réussite. « C’est à nous de le protéger de tout cela. Mais il doit aussi arriver avec la conviction qu’il peut avoir un impact et définir lui-même ce qui constitue un bon match. Il faut ensuite lui permettre de progresser. Il va avoir des occasions, donc ce sera intéressant. »

Champion NCAA avec Michigan, puis MVP de la Summer League, Yaxel Lendeborg a justement été choisi pour sa capacité à peser dans plusieurs secteurs sans monopoliser le ballon. Une qualité précieuse pour se faire une place dans une franchise comme Golden State. Sa polyvalence et son altruisme pourront faciliter son intégration dans un système offensif exigeant, fondé sur le mouvement, la lecture du jeu et les prises de décision rapides.

« Il est capable de faire un peu de tout », souligne Al Horford. « Il peut créer son propre tir, aller jusqu’au cercle, trouver le joueur démarqué… Il comprend aussi comment jouer et se déplacer sans le ballon. Beaucoup de choses que le coach nous demande, il les ressent déjà naturellement. »

Stephen Curry fait le même constat. La vision du jeu, le gabarit et les qualités de tir affichés par Yaxel Lendeborg durant la Summer League n’ont pas échappé au double MVP.

Le véritable test sera défensif

« On voit qu’il veut faire le bon choix », a-t-il poursuivi. « Dans notre attaque et dans notre plan de jeu général, cela finit généralement par se voir lorsque vous lisez bien le jeu et prenez les bonnes décisions. »

L’intégration offensive semble donc bien engagée. Néanmoins, et comme pour bon nombre de rookies, le principal doute concerne désormais la défense, un domaine dans lequel Al Horford attend de voir le rookie confronté à la vitesse et à la puissance des joueurs NBA. Et la vérité du terrain est souvent délicate…

« Nous sommes derrière lui pour nous assurer qu’il communique et qu’il soit correctement placé », a expliqué l’ancien Celtic. « S’il fait ces choses-là, il trouvera sa place. »

Sur le plan mental, Yaxel Lendeborg semble en tout cas disposer de la maturité nécessaire pour absorber rapidement les exigences du très haut niveau.

« Je ne pense pas qu’il ait peur », a simplement ajouté Stephen Curry. « Il est ouvert d’esprit, curieux, à l’écoute et il pose des questions. On voit qu’il est concentré mentalement. Cela représente beaucoup d’informations à absorber pour un rookie : il faut les assimiler puis les appliquer en temps réel, tout en conservant suffisamment de confiance pour comprendre que les erreurs font partie de l’apprentissage. »