Kelly Olynyk fonce vers le projet de Luka Doncic à Rome

Changement d’air, et même de continent, pour Kelly Olynyk. Plusieurs sources européennes se rejoignent en effet pour annoncer sa prochaine signature avec le BC Roma SPQR pour la saison à venir. Un accord de principe aurait ainsi déjà été trouvé et l’officialisation est désormais attendue.

Quelques semaines après la rumeur Maxi Kleber, c’est donc l’intérieur canadien qui devrait renforcer le projet mené notamment par Luka Doncic et Donnie Nelson. À 35 ans, Kelly Olynyk va découvrir le basket européen après 13 saisons en NBA et huit franchises différentes, parmi lesquelles les Celtics, le Heat, le Jazz ou encore les Raptors.

Sans oublier les Spurs, sa dernière équipe en date, avec laquelle il a atteint les Finals 2026. Cantonné à un rôle très réduit derrière Victor Wembanyama et Luke Kornet dans la rotation texane, il avait été annoncé un temps sur le retour à San Antonio. Mais les dirigeants texans ne se sont finalement pas manifestés pour le conserver.

En carrière, le 13e choix de la Draft 2013 affiche 9.8 points, 5 rebonds et 2.4 passes de moyenne, à près de 37% à 3-points, en plus de 800 rencontres de saison régulière.

À Rome, et dans un basket FIBA qu’il connaît bien avec la sélection canadienne, Kelly Olynyk devrait retrouver plus de responsabilités. Il rejoindra notamment Nico Mannion, Marko Simonovic, Gérald Ayayi ou encore Trentyn Flowers dans un effectif engagé cette saison en première division italienne et en Eurocoupe.

Kelly Olynyk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BOS 70 20:00 46.6 35.1 81.1 2.0 3.2 5.2 1.6 3.2 0.5 1.5 0.4 8.7 2014-15 BOS 64 22:14 47.5 34.9 68.4 1.4 3.3 4.7 1.7 3.3 1.0 1.5 0.6 10.3 2015-16 BOS 69 20:13 45.5 40.5 75.0 1.0 3.0 4.1 1.5 2.4 0.8 1.1 0.5 10.0 2016-17 BOS 75 20:59 51.2 35.4 73.2 1.0 3.8 4.8 2.0 2.8 0.6 1.3 0.4 9.0 2017-18 MIA 76 23:24 49.7 37.9 77.0 1.2 4.5 5.7 2.7 2.9 0.8 1.9 0.5 11.5 2018-19 MIA 79 22:56 46.3 35.4 82.2 0.9 3.8 4.7 1.8 2.3 0.7 1.4 0.5 10.0 2019-20 MIA 67 19:24 46.2 40.6 86.0 0.7 3.9 4.6 1.7 2.6 0.7 1.1 0.3 8.2 2020-21 HOU 27 31:07 54.5 39.2 84.4 1.6 6.9 8.4 4.1 3.1 1.4 2.6 0.6 19.0 2020-21 MIA 43 26:54 43.1 31.7 77.5 1.0 5.0 6.1 2.1 2.9 0.9 1.3 0.6 10.0 2021-22 DET 40 19:06 44.8 33.6 77.5 1.4 3.1 4.4 2.8 2.5 0.8 1.5 0.5 9.1 2022-23 UTA 68 28:34 49.9 39.4 85.3 1.2 5.0 6.2 3.7 3.4 0.9 2.5 0.5 12.5 2023-24 UTA 50 20:23 56.2 42.9 84.2 1.3 3.8 5.1 4.4 2.6 0.7 1.6 0.2 8.1 2023-24 TOR 28 26:26 54.8 33.8 82.4 1.6 4.0 5.6 4.6 3.5 1.3 2.5 0.6 12.7 2024-25 NO 20 25:24 50.0 38.9 75.4 1.9 4.0 5.9 3.6 3.2 0.9 2.1 0.6 10.7 2024-25 TOR 24 15:58 50.0 44.2 79.1 1.0 2.7 3.7 2.3 2.5 0.7 1.5 0.3 7.1 2025-26 SA 42 8:34 49.0 25.5 71.1 0.6 1.2 1.8 1.2 0.9 0.4 0.6 0.1 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.