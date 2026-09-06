Kelly Olynyk n’en a peut-être pas fini avec les Spurs

Et si Kelly Olynyk n’avait finalement pas disputé son dernier match avec les Spurs ? Libre depuis le début de l’été, l’intérieur canadien est toujours très proche de son ancienne franchise. Après avoir notamment participé aux entraînements organisés autour de Victor Wembanyama à Paris, il a également passé du temps à San Antonio et travaillé avec plusieurs de ses anciens coéquipiers.

Selon Brett Siegel, de ClutchPoints, les dirigeants texans n’écartent donc pas l’idée de le récupérer afin d’occuper la 15e et dernière place de leur effectif.

Arrivé chez les Spurs à l’été 2025 dans un échange avec les Wizards, Kelly Olynyk avait laissé une bonne impression dans le vestiaire, même si son rôle sur le terrain s’était considérablement réduit au fil de la saison.

En 42 rencontres de saison régulière, l’ancien du Heat et des Celtics avait ainsi dû se contenter de 8.6 minutes par match, pour 3.2 points, 1.8 rebond et 1.2 passe de moyenne. Avec Victor Wembanyama évidemment intouchable et Luke Kornet bien installé dans la rotation intérieure, son éventuel retour concernerait le bout du banc.

Une attente jusqu’au 11 novembre ?

Mais les Spurs pourraient surtout jouer la montre pour une raison financière. San Antonio se trouve actuellement environ 2.15 millions de dollars sous le seuil de la « luxury tax », alors que le « cap hit » d’un contrat au minimum vétéran pour Kelly Olynyk serait proche de 2.45 millions de dollars.

Le signer immédiatement ferait donc passer la franchise au-dessus de la taxe pour seulement quelques centaines de milliers de dollars.

Comme le salaire minimum est lié au nombre de matchs restants à disputer, San Antonio pourrait en revanche récupérer Kelly Olynyk sans franchir cette limite en attendant un peu. Le seuil devrait être atteint autour du 11 novembre, ce qui explique pourquoi les dirigeants texans n’ont aucune raison de se précipiter.

D’autant que les Spurs possèdent déjà plusieurs solutions dans la raquette autour de Victor Wembanyama et Luke Kornet, avec également les jeunes Tarris Reed Jr. et Jayden Quaintance.

Reste à savoir si Kelly Olynyk, âgé de 35 ans et toujours actif avec la sélection canadienne, acceptera d’attendre aussi longtemps et de revenir dans un rôle aussi limité. Mais à San Antonio, la porte n’est manifestement pas fermée…

Kelly Olynyk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BOS 70 20:00 46.6 35.1 81.1 2.0 3.2 5.2 1.6 3.2 0.5 1.5 0.4 8.7 2014-15 BOS 64 22:14 47.5 34.9 68.4 1.4 3.3 4.7 1.7 3.3 1.0 1.5 0.6 10.3 2015-16 BOS 69 20:13 45.5 40.5 75.0 1.0 3.0 4.1 1.5 2.4 0.8 1.1 0.5 10.0 2016-17 BOS 75 20:59 51.2 35.4 73.2 1.0 3.8 4.8 2.0 2.8 0.6 1.3 0.4 9.0 2017-18 MIA 76 23:24 49.7 37.9 77.0 1.2 4.5 5.7 2.7 2.9 0.8 1.9 0.5 11.5 2018-19 MIA 79 22:56 46.3 35.4 82.2 0.9 3.8 4.7 1.8 2.3 0.7 1.4 0.5 10.0 2019-20 MIA 67 19:24 46.2 40.6 86.0 0.7 3.9 4.6 1.7 2.6 0.7 1.1 0.3 8.2 2020-21 HOU 27 31:07 54.5 39.2 84.4 1.6 6.9 8.4 4.1 3.1 1.4 2.6 0.6 19.0 2020-21 MIA 43 26:54 43.1 31.7 77.5 1.0 5.0 6.1 2.1 2.9 0.9 1.3 0.6 10.0 2021-22 DET 40 19:06 44.8 33.6 77.5 1.4 3.1 4.4 2.8 2.5 0.8 1.5 0.5 9.1 2022-23 UTA 68 28:34 49.9 39.4 85.3 1.2 5.0 6.2 3.7 3.4 0.9 2.5 0.5 12.5 2023-24 UTA 50 20:23 56.2 42.9 84.2 1.3 3.8 5.1 4.4 2.6 0.7 1.6 0.2 8.1 2023-24 TOR 28 26:26 54.8 33.8 82.4 1.6 4.0 5.6 4.6 3.5 1.3 2.5 0.6 12.7 2024-25 NO 20 25:24 50.0 38.9 75.4 1.9 4.0 5.9 3.6 3.2 0.9 2.1 0.6 10.7 2024-25 TOR 24 15:58 50.0 44.2 79.1 1.0 2.7 3.7 2.3 2.5 0.7 1.5 0.3 7.1 2025-26 SA 42 8:34 49.0 25.5 71.1 0.6 1.2 1.8 1.2 0.9 0.4 0.6 0.1 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.