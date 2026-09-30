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Les Knicks ne savent toujours pas s’ils iront à la Maison-Blanche

Publié le 30/09/2026 à 6:35 Twitter Facebook

NBA – En qualité de champions en titre, les Knicks ont la possibilité de rendre visite à Donald Trump, mais l’incertitude demeure, tandis que James Dolan avait initialement assuré le contraire.

Cette saison, les Knicks se rendront à deux reprises à Washington pour affronter les Wizards : le 18 décembre 2026 puis le 16 mars 2027. En marge de ces déplacements, ils pourront faire honneur à une tradition américaine en rendant visite au président en exercice. Donald Trump en l’occurrence.

Le problème, c’est que les joueurs – et plus globalement la franchise – ne savent toujours pas ce qu’ils feront vis-à-vis du résident de la Maison-Blanche, qui s’était rendu à l’un de leurs matchs lors des dernières Finals.

« C’est encore quelque chose dont nos gars, ou la franchise, discutent en interne. Mais vous savez, quelle que soit la décision prise, on le fera tous ensemble », a en effet révélé ce mardi le coach new-yorkais, Mike Brown, en marge du premier entraînement de la nouvelle saison.

Aucune visite sous Donald Trump

En juin, juste après le sacre des Knicks, le propriétaire James Dolan annonçait pourtant que l’invitation de Donald Trump allait être honorée par l’équipe. Notamment parce que « c’est un ami » et qu’il « le connaît depuis 30 ans ».

Un mois plus tard, Jalen Brunson se montrait ensuite beaucoup moins catégorique à ce propos, expliquant que des discussions devaient avoir lieu dans le groupe. On en est visiblement à ce stade du processus, mais une éventuelle visite constituerait en tout cas un événement, sachant que sous la présidence de Donald Trump, aucun champion (Warriors, Raptors, Lakers, Thunder) n’a encore été reçu à la Maison-Blanche…

Principalement parce que les relations du président américain avec le monde de la NBA sont extrêmement tendues depuis sa prise de fonction. Sur fond de désaccords politiques et de critiques réciproques avec certaines grandes figures de la ligue, comme Stephen Curry ou LeBron James.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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