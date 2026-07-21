Les Knicks iront-ils vraiment à la Maison-Blanche ?

L’invitation a été acceptée par James Dolan. Reste désormais à savoir si les joueurs des Knicks seront là…

Sacrée en juin, la franchise new-yorkaise pourrait devenir la première équipe championne NBA à se rendre à la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump. Les relations entre le président américain et une grande partie du monde NBA ont en effet été particulièrement tendues durant ses deux mandats.

Avant même la parade à New York, James Dolan avait pourtant annoncé que les Knicks avaient accepté l’invitation.

« Nous venons tout juste de recevoir une invitation de la part de la Maison-Blanche, que nous avons acceptée », avait déclaré le propriétaire de la franchise, qui présente Donald Trump comme un ami de trente ans. « Je suis très fier de pouvoir emmener toute l’équipe à la Maison-Blanche. »

Un mois plus tard, Jalen Brunson se montre cependant beaucoup moins catégorique. Le MVP des Finals 2026 assure même que le sujet n’a pas encore été évoqué collectivement dans le vestiaire.

« On n’en a pas encore parlé avec l’équipe », explique-t-il. « Il y a évidemment des gens qui font des suppositions et disent tout et n’importe quoi. Mais on n’a pas encore parlé de ça ensemble. On verra bien le moment venu. »

L’annonce de James Dolan ne garantit donc pas encore la présence de l’ensemble des joueurs. Avant les Knicks, les Warriors, les Raptors et les Lakers, lors du premier mandat de Donald Trump, puis le Thunder au début de son second mandat, avaient tous renoncé à se rendre à la Maison-Blanche.