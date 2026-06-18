Les Knicks iront voir Donald Trump à la Maison-Blanche !

Invité par James Dolan pour assister au Game 3 des Finals 2026 contre les Spurs, une première pour un président américain en exercice, Donald Trump lui a forcément retourné la faveur. Sauf changement de dernière minute, les Knicks lui rendront donc visite la saison prochaine, en qualité de champions en titre.

« Nous venons tout juste de recevoir une invitation de la part de la Maison-Blanche, que nous avons acceptée », a communiqué le propriétaire de New York, à la veille de la parade en ville. « Nous devons encore régler les derniers détails, mais bien sûr [que nous l’honorerons]. J’ai moi-même invité le président à venir à un match. C’est un ami, je le connais depuis 30 ans et je suis très fier de pouvoir emmener toute l’équipe à la Maison-Blanche. »

Qu’en pensent les joueurs ?

Cette visite des Knicks lors de l’un de leurs déplacements à Washington constituerait alors un petit événement, puisque sous la présidence de Donald Trump, aucun champion (Warriors, Raptors, Lakers, Thunder) n’a encore été accueilli à la Maison-Blanche.

Reste maintenant à connaître la position des joueurs de New York, qui pourraient très bien décider de ne pas s’y rendre quand on sait à quel point les relations du président américain avec le monde de la NBA sont tendues depuis sa prise de fonction. Sur fond de désaccords politiques et de critiques réciproques avec certaines grandes figures de la ligue, comme Stephen Curry et LeBron James…