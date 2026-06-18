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Les Knicks iront voir Donald Trump à la Maison-Blanche !

Publié le 18/06/2026 à 7:05 Twitter Facebook

Sous les deux mandats de Donald Trump, aucun champion NBA ne lui avait rendu visite. Mais cela devrait changer avec les Knicks, dès la saison prochaine.

Invité par James Dolan pour assister au Game 3 des Finals 2026 contre les Spurs, une première pour un président américain en exercice, Donald Trump lui a forcément retourné la faveur. Sauf changement de dernière minute, les Knicks lui rendront donc visite la saison prochaine, en qualité de champions en titre.

« Nous venons tout juste de recevoir une invitation de la part de la Maison-Blanche, que nous avons acceptée », a communiqué le propriétaire de New York, à la veille de la parade en ville. « Nous devons encore régler les derniers détails, mais bien sûr [que nous l’honorerons]. J’ai moi-même invité le président à venir à un match. C’est un ami, je le connais depuis 30 ans et je suis très fier de pouvoir emmener toute l’équipe à la Maison-Blanche. »

Qu’en pensent les joueurs ?

Cette visite des Knicks lors de l’un de leurs déplacements à Washington constituerait alors un petit événement, puisque sous la présidence de Donald Trump, aucun champion (Warriors, Raptors, Lakers, Thunder) n’a encore été accueilli à la Maison-Blanche.

Reste maintenant à connaître la position des joueurs de New York, qui pourraient très bien décider de ne pas s’y rendre quand on sait à quel point les relations du président américain avec le monde de la NBA sont tendues depuis sa prise de fonction. Sur fond de désaccords politiques et de critiques réciproques avec certaines grandes figures de la ligue, comme Stephen Curry et LeBron James…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.4 0.8 0.1 2.3 26.0
Karl-anthony Towns 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 2.5 0.9 0.5 3.4 20.1
Og Anunoby 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 1.8 1.6 0.7 2.4 16.7
Mikal Bridges 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 1.0 1.3 0.8 2.0 14.4
Josh Hart 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 1.9 1.1 0.3 2.5 12.0
Miles Mcbride 41 26:20 42.3 41.3 78.7 0.6 1.9 2.4 2.6 0.8 0.9 0.2 1.7 12.0
Landry Shamet 51 22:58 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 0.6 0.6 0.2 1.5 9.3
Jordan Clarkson 72 17:46 45.1 32.7 83.0 0.9 0.9 1.8 1.3 0.9 0.4 0.1 1.7 8.6
Jose Alvarado 28 16:56 41.4 33.0 68.2 0.4 1.7 2.0 3.8 1.1 1.0 0.1 1.8 6.6
Mitchell Robinson 60 19:35 72.3 0 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 0.7 0.9 1.2 2.1 5.7
Tyler Kolek 62 11:44 43.5 38.6 70.0 0.3 1.3 1.6 2.7 0.9 0.4 0.1 1.0 4.4
Mohamed Diawara 69 9:11 42.3 36.9 75.0 0.2 1.1 1.4 0.8 0.4 0.2 0.1 0.7 3.6
Jeremy Sochan 16 6:56 56.7 20.0 80.0 0.7 1.4 2.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.8 2.8
Guerschon Yabusele 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.9 2.7
Kevin Mccullar Jr. 21 7:23 42.6 33.3 40.0 0.5 0.8 1.3 1.0 0.6 0.4 0.0 1.0 2.4
Ariel Hukporti 54 9:13 56.3 25.0 78.8 1.0 1.9 2.9 0.5 0.6 0.2 0.5 1.2 2.2
Pacôme Dadiet 29 4:41 33.3 21.9 81.8 0.1 0.8 0.9 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3 1.7
Dillon Jones 7 5:34 22.2 20.0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.9 1.3
Trey Jemison Iii 13 6:18 60.0 0 100.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.8 0.1 0.2 0.8 1.0
Tosan Evbuomwan 5 1:36 0.0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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