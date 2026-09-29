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Après les sanctions, les Clippers présentent leurs excuses à leurs fans

Publié le 29/09/2026 à 13:07 Twitter Facebook

NBA – Les Clippers ont profité du « media day » pour présenter leurs excuses à leurs fans après les lourdes sanctions infligées durant l’été, dans un contexte qui laisse planer beaucoup d’incertitudes autour de la franchise.

Los Angeles ClippersL’été des Clippers a été mouvementé. Outre le transfert de Kawhi Leonard à Toronto, il a surtout été marqué par les lourdes sanctions de la NBA après le contournement du « salary cap » reproché à la franchise.

Parmi elles, les suspensions de Steve Ballmer et Lawrence Frank. C’est donc Trent Redden, président des opérations basket par intérim, qui s’est exprimé sur cette affaire lors du « media day ».

« Évidemment, cela a pris un peu plus de temps que prévu, mais vous méritiez de nous entendre à ce sujet. Les fans méritaient de nous entendre avant que cela n’arrive. Pour ça, nous sommes désolés », regrette Trent Redden. « Lawrence et Steve vont nous manquer, à Ty et moi. Nous ne serions pas là si ce n’était pas pour eux et ils nous ont menés à travers bien des époques. Cela va être un gros défi sans eux, sans les opportunités qu’ils nous ont données et sans tout le savoir qu’ils nous ont fourni. »

Trent Redden n’a pas souhaité s’étendre davantage sur cette affaire. Il a expliqué que le communiqué de Steve Ballmer reflétait la position de la franchise et qu’il ne pourrait pas apporter davantage de précisions.

À ces turbulences en coulisses s’ajoutent également plusieurs incertitudes sportives. Les Clippers ont ainsi annoncé que Brandon Ingram ne sera pas là pour la reprise à cause d’une rupture partielle du tendon d’Achille.

Tyronn Lue reste fidèle aux Clippers

L’ancien joueur des Raptors rejoint une infirmerie déjà bien remplie avec Jordan Miller et Yanic Konan-Niederhauser, tandis que Bradley Beal manquera le début du camp d’entraînement, touché au genou. Dans ce contexte délicat, Tyronn Lue a confirmé son envie de rester à la tête des Clippers.

« Je ne voudrais pas être à un autre endroit que celui-ci », affirme-t-il. « Je l’ai exprimé plusieurs fois même lorsque la situation était compliquée. M. Ballmer a été formidable, que ce soit avec moi, avec ma famille ou avec ma ville de Mexico, dans le Missouri. Ma loyauté envers lui est sans faille. »

Arrivé en 2019 en tant qu’assistant de Doc Rivers, Tyronn Lue a été promu entraîneur en chef dès la saison suivante. Le tacticien s’apprête à vivre sa septième saison à la tête de l’équipe et relativise cette période difficile.

« Lorsque vous jouez ou que vous entraînez, vous faites face à différents défis et vous devez être prêt à les affronter », rappelle-t-il. « Les choses vont être différentes. Je ne vais plus voir M. Ballmer venir dans le vestiaire pour me parler cinq ou dix minutes avant chaque rencontre. Ni l’énergie que met Lawrence dans la salle. Sans oublier les absences de Paul, Kawhi, James et Zu. Cela va être une nouvelle situation et un nouveau défi. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kawhi Leonard 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 2.0 1.9 0.4 1.2 27.9
James Harden 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 3.7 1.3 0.4 1.9 25.4
Darius Garland 19 29:03 47.1 43.8 86.0 0.3 2.0 2.3 6.4 3.0 1.2 0.3 1.9 19.9
Bennedict Mathurin 26 28:02 42.6 20.7 85.8 1.3 4.2 5.5 2.5 2.1 1.0 0.3 2.3 17.4
Ivica Zubac 43 30:53 61.3 0 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 1.9 0.4 0.8 2.4 14.4
John Collins 69 27:08 55.2 40.6 76.6 1.6 3.7 5.3 1.0 1.4 0.9 0.7 2.7 13.6
Derrick Jones Jr. 50 27:00 49.9 35.9 76.3 1.2 2.2 3.5 1.4 0.8 0.9 1.0 2.1 10.1
Jordan Miller 60 22:05 53.1 34.5 77.7 0.8 2.2 3.0 2.3 1.1 0.8 0.2 1.0 10.0
Brook Lopez 75 21:48 42.8 36.0 75.7 0.6 3.0 3.6 1.3 0.8 0.6 1.2 2.1 8.5
Bradley Beal 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 1.5 0.5 0.0 2.3 8.2
Isaiah Jackson 17 15:53 76.4 0.0 54.8 1.6 3.1 4.6 1.2 0.9 0.6 1.2 2.3 7.5
Bogdan Bogdanović 23 19:39 38.8 34.7 80.0 0.3 2.3 2.6 2.2 1.2 0.4 0.1 2.0 7.4
Kris Dunn 82 27:12 47.6 37.4 76.5 0.7 2.6 3.3 3.6 1.4 1.6 0.2 2.3 7.3
Kobe Sanders 68 19:52 46.6 40.8 82.6 0.4 1.8 2.3 1.6 1.2 0.7 0.1 2.1 7.3
Patrick Baldwin Jr. 2 6:00 75.0 66.7 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 5.0
Yanic Konan Niederhäuser 41 10:20 64.0 20.0 75.8 0.9 2.0 2.9 0.3 0.6 0.1 0.7 1.6 4.3
Nicolas Batum 74 17:30 40.3 40.4 81.8 0.3 2.2 2.5 0.9 0.5 0.6 0.3 1.4 4.0
Dalano Banton 2 5:00 75.0 0 0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 3.0
Kobe Brown 34 8:41 39.3 26.5 80.8 0.5 1.0 1.6 0.8 0.4 0.3 0.1 0.5 2.9
Chris Paul 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.0 0.7 0.0 1.4 2.9
Cam Christie 55 8:44 38.1 24.5 76.0 0.3 1.1 1.4 0.6 0.4 0.3 0.1 0.3 2.8
Norchad Omier 6 4:00 70.0 0.0 100.0 0.7 0.5 1.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 2.8
Sean Pedulla 7 4:26 33.3 30.0 0 0.0 0.4 0.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.6 1.9
Tyty Washington Jr. 16 5:30 47.4 37.5 0 0.1 0.3 0.4 1.1 0.2 0.4 0.2 0.4 1.3
Jahmyl Telfort 8 4:00 0.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1
Rayj Dennis 1 4:00 0 0 0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Thibault Mairesse
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