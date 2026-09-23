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Trent Redden prend provisoirement les commandes des Clippers

Publié le 23/09/2026 à 8:58 Twitter Facebook

NBA – Les Clippers ont nommé Trent Redden président des opérations basket par intérim pendant les six mois de suspension de Lawrence Frank. Mark Hughes récupère, lui, le poste de GM.

Trent ReddenLa réorganisation se poursuit aux Clippers. Deux jours après la nomination de John S. Gibson comme CEO et « gouverneur » par intérim, la franchise a également redistribué les rôles au sein de sa direction sportive.

Selon ESPN, Trent Redden, jusque-là GM, devient ainsi président des opérations basket par intérim. Il remplace Lawrence Frank, suspendu six mois par la NBA dans le cadre de l’affaire de contournement du salary cap qui a secoué la franchise. Mark Hughes, jusqu’ici assistant GM, monte à son tour d’un cran en étant ainsi nommé GM.

Les changements ont été annoncés par John Gibson dans un message vidéo adressé aux supporters. Nommé pour remplacer Steve Ballmer durant sa suspension d’un an, l’ancien avocat avait expliqué vouloir avant tout assurer la continuité : « Je vais me concentrer sur le soutien à nos équipes, apporter un leadership stable et aider l’organisation à continuer d’avancer ».

Deux hommes de confiance de Lawrence Frank

Trent Redden et Mark Hughes connaissent parfaitement la maison puisqu’ils ont tous les deux rejoint les Clippers en 2017. Le premier arrivait alors de Cleveland, où il avait passé les onze saisons précédentes et participé notamment au titre des Cavaliers en 2016. Promu GM en 2023, il avait alors été présenté par Lawrence Frank comme un dirigeant capable d’allier « stratégie » et « évaluation » des joueurs.

À cette même occasion, le président des Clippers avait notamment qualifié Trent Redden et Mark Hughes de « proches confidents ». Trois ans plus tard, les deux hommes doivent désormais assurer l’intérim de leur supérieur.

Une nouvelle conséquence des lourdes sanctions prononcées par la NBA contre les Clippers : outre les suspensions de Lawrence Frank et Steve Ballmer, la franchise a écopé de 30 millions de dollars d’amende et de la perte de cinq premiers tours de Draft.

Après avoir initialement contesté les conclusions de l’enquête, Steve Ballmer a finalement accepté les sanctions. « Nous nous conformons aux sanctions prononcées par la ligue, nous avons payé l’amende et nous allons de l’avant », avait-il déclaré. C’est désormais à Trent Redden de piloter la partie sportive pendant cette période de transition.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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