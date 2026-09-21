Suspendu, Steve Ballmer laisse les clés des Clippers à John Gibson

Les Clippers ont trouvé celui qui dirigera la franchise durant la suspension de Steve Ballmer. Dans un communiqué de presse, Los Angeles annonce en effet la nomination immédiate de John S. Gibson comme CEO et « gouverneur » intérimaire. À ce titre, il supervisera les activités sportives et commerciales et représentera les Clippers auprès des instances de la NBA, notamment lors des réunions entre propriétaires.

« Je suis honoré d’assumer cette responsabilité et reconnaissant d’avoir l’opportunité de servir une organisation que je soutiens depuis de nombreuses années », réagit-il. « Les Clippers possèdent des joueurs, des entraîneurs et un staff talentueux, une enceinte extraordinaire avec l’Intuit Dome et une Clipper Nation passionnée qui, comme moi, tient profondément à cette équipe. »

Son objectif sera avant tout d’assurer la transition : « Je vais me concentrer sur le soutien à nos équipes, apporter un leadership stable et aider l’organisation à continuer d’avancer. »

Abonné de longue date des Clippers, John S. Gibson présente un profil plutôt inhabituel pour diriger une franchise NBA. Avocat pendant plus de 35 ans, il a notamment dirigé le département américain de contentieux commercial du cabinet DLA Piper.

Sa nomination intervient après les très lourdes sanctions infligées aux Clippers dans l’affaire Kawhi Leonard. Suspendu un an, Steve Ballmer a depuis annoncé qu’il acceptait la décision de la NBA.