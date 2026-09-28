Olivia Miles, Rookie de l’année à l’unanimité en WNBA

Il n’y avait pas vraiment de suspense, et le résultat du vote le confirme. Olivia Miles a été élue Rookie de l’année à l’unanimité par la WNBA, en recueillant les 74 voix du panel composé de journalistes et diffuseurs !
Une récompense logique tant la meneuse de Minnesota a marqué la saison pour ses débuts chez les professionnelles. Deuxième choix de la Draft 2026, Olivia Miles a immédiatement pris une place majeure dans le dispositif de Cheryl Reeve, au point de terminer l’exercice avec 19.8 points, 6.0 passes et 4.7 rebonds de moyenne.
Elle avait d’ailleurs rapidement pris les commandes de la course au trophée, enchaînant les performances de haut niveau dès les premières semaines.
Des records dès sa première saison
Surtout, Olivia Miles a profité de sa première campagne pour faire tomber plusieurs références. Avec 790 points, elle a ainsi effacé Caitlin Clark des tablettes et établi un nouveau record de points pour une rookie sur une saison.
La joueuse du Lynx a également signé 22 rencontres à au moins 20 points, là encore un record pour une débutante, en dépassant la précédente marque établie par Seimone Augustus.
À cela s’ajoutent quatre trophées de Rookie du mois et une place de titulaire au All-Star Game, alors qu’Olivia Miles avait même fini par être évoquée dans la course au MVP…
Le trophée de Rookie de l’année vient donc simplement officialiser ce que sa saison avait déjà largement démontré : à 22 ans, Olivia Miles s’est immédiatement installée parmi les joueuses majeures de WNBA.
Le palmarès du trophée de Rookie de l’année
2026 : Olivia Miles
2025 : Paige Bueckers
2024 : Caitlin Clark
2023 : Aliyah Boston
2022 : Rhyne Howard
2021 : Michaela Onyenwere
2020 : Crystal Dangerfield
2019 : Napheesa Collier
2018 : A’ja Wilson
2017 : Allisha Gray
2016 : Breanna Stewart
2015 : Jewell Loyd
2014 : Chiney Ogwumike
2013 : Elena Delle Donne
2012 : Nneka Ogwumike
2011 : Maya Moore
2010 : Tina Charles
2009 : Angel McCoughtry
2008 : Candace Parker
2007 : Armintie Price
2006 : Seimone Augustus
2005 : Temeka Johnson
2004 : Diana Taurasi
2003 : Cheryl Ford
2002 : Tamika Catchings
2001 : Jackie Stiles
2000 : Betty Lennox
1999 : Chamique Holdsclaw
1998 : Tracy Reid