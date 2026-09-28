Olivia Miles, Rookie de l’année à l’unanimité en WNBA

Il n’y avait pas vraiment de suspense, et le résultat du vote le confirme. Olivia Miles a été élue Rookie de l’année à l’unanimité par la WNBA, en recueillant les 74 voix du panel composé de journalistes et diffuseurs !

Une récompense logique tant la meneuse de Minnesota a marqué la saison pour ses débuts chez les professionnelles. Deuxième choix de la Draft 2026, Olivia Miles a immédiatement pris une place majeure dans le dispositif de Cheryl Reeve, au point de terminer l’exercice avec 19.8 points, 6.0 passes et 4.7 rebonds de moyenne.

Elle avait d’ailleurs rapidement pris les commandes de la course au trophée, enchaînant les performances de haut niveau dès les premières semaines.

Des records dès sa première saison

Surtout, Olivia Miles a profité de sa première campagne pour faire tomber plusieurs références. Avec 790 points, elle a ainsi effacé Caitlin Clark des tablettes et établi un nouveau record de points pour une rookie sur une saison.

La joueuse du Lynx a également signé 22 rencontres à au moins 20 points, là encore un record pour une débutante, en dépassant la précédente marque établie par Seimone Augustus.

À cela s’ajoutent quatre trophées de Rookie du mois et une place de titulaire au All-Star Game, alors qu’Olivia Miles avait même fini par être évoquée dans la course au MVP…

Le trophée de Rookie de l’année vient donc simplement officialiser ce que sa saison avait déjà largement démontré : à 22 ans, Olivia Miles s’est immédiatement installée parmi les joueuses majeures de WNBA.

Le palmarès du trophée de Rookie de l’année

2026 : Olivia Miles

2025 : Paige Bueckers

2024 : Caitlin Clark

2023 : Aliyah Boston

2022 : Rhyne Howard

2021 : Michaela Onyenwere

2020 : Crystal Dangerfield

2019 : Napheesa Collier

2018 : A’ja Wilson

2017 : Allisha Gray

2016 : Breanna Stewart

2015 : Jewell Loyd

2014 : Chiney Ogwumike

2013 : Elena Delle Donne

2012 : Nneka Ogwumike

2011 : Maya Moore

2010 : Tina Charles

2009 : Angel McCoughtry

2008 : Candace Parker

2007 : Armintie Price

2006 : Seimone Augustus

2005 : Temeka Johnson

2004 : Diana Taurasi

2003 : Cheryl Ford

2002 : Tamika Catchings

2001 : Jackie Stiles

2000 : Betty Lennox

1999 : Chamique Holdsclaw

1998 : Tracy Reid