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Olivia Miles confirme, le Lynx déroule

Publié le 10/06/2026 à 10:21 Twitter Facebook

WNBA – Face aux Wings, Minnesota a signé une huitième victoire de suite (100-76), porté par une Olivia Miles lancée vers le titre de Rookie de l’année.

Olivia Miles en WNBALe duel entre Dallas et Minnesota offrait un choc entre deux équipes en forme, mais il a rapidement tourné à la démonstration. Devant leur public, les Lynx ont surclassé les Wings (100-76) pour décrocher une huitième victoire consécutive et devenir la première équipe WNBA à atteindre les 10 succès cette saison !

Le ton a été donné dès la première mi-temps, presque parfaite pour Minnesota. Les joueuses de Cheryl Reeve ont inscrit 58 points avant la pause, avec une adresse irréelle : 23 tirs réussis sur 32, dont 6/8 à 3-points. À la mi-temps, le match était déjà largement contrôlé (58-38), avec quatre titulaires à 12 points ou plus.

Au centre de cette démonstration, Olivia Miles a encore impressionné. La rookie a compilé 24 points, 7 rebonds et 6 passes, confirmant son début de saison tonitruant. Face à Azzi Fudd, numéro 1 de la dernière Draft, la meneuse du Lynx a marqué des points alors que son adversaire a vécu une soirée difficile, limitée à 6 points à 2/12 aux tirs.

Minnesota n’a toutefois pas reposé uniquement sur son nouveau joyau. Kayla McBride a ajouté 22 points, dont quatre tirs primés, Natasha Howard a inscrit 21 points et Courtney Williams en a ajouté 16. Une répartition qui illustre la force actuelle du Lynx : beaucoup d’options, peu de déchets, et une impression de maîtrise constante.

Dallas a bien tenté de réagir en troisième quart-temps, remporté 22-17, mais l’écart était trop important. Paige Bueckers a terminé meilleure marqueuse des Wings avec 23 points, Arike Ogunbowale a ajouté 16 unités, et Jessica Shepard a frôlé le double-double avec 12 points et 9 rebonds. Insuffisant pour inquiéter une formation du Minnesota bien plus tranchante.

Symbole de cette soirée contrôlée, Courtney Williams a offert au Lynx la barre des 100 points dans les dernières secondes. Pour la troisième fois de la saison, Minnesota atteint ce total.

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