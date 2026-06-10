Olivia Miles confirme, le Lynx déroule

Le duel entre Dallas et Minnesota offrait un choc entre deux équipes en forme, mais il a rapidement tourné à la démonstration. Devant leur public, les Lynx ont surclassé les Wings (100-76) pour décrocher une huitième victoire consécutive et devenir la première équipe WNBA à atteindre les 10 succès cette saison !

Le ton a été donné dès la première mi-temps, presque parfaite pour Minnesota. Les joueuses de Cheryl Reeve ont inscrit 58 points avant la pause, avec une adresse irréelle : 23 tirs réussis sur 32, dont 6/8 à 3-points. À la mi-temps, le match était déjà largement contrôlé (58-38), avec quatre titulaires à 12 points ou plus.

Au centre de cette démonstration, Olivia Miles a encore impressionné. La rookie a compilé 24 points, 7 rebonds et 6 passes, confirmant son début de saison tonitruant. Face à Azzi Fudd, numéro 1 de la dernière Draft, la meneuse du Lynx a marqué des points alors que son adversaire a vécu une soirée difficile, limitée à 6 points à 2/12 aux tirs.

Minnesota n’a toutefois pas reposé uniquement sur son nouveau joyau. Kayla McBride a ajouté 22 points, dont quatre tirs primés, Natasha Howard a inscrit 21 points et Courtney Williams en a ajouté 16. Une répartition qui illustre la force actuelle du Lynx : beaucoup d’options, peu de déchets, et une impression de maîtrise constante.

Dallas a bien tenté de réagir en troisième quart-temps, remporté 22-17, mais l’écart était trop important. Paige Bueckers a terminé meilleure marqueuse des Wings avec 23 points, Arike Ogunbowale a ajouté 16 unités, et Jessica Shepard a frôlé le double-double avec 12 points et 9 rebonds. Insuffisant pour inquiéter une formation du Minnesota bien plus tranchante.

Symbole de cette soirée contrôlée, Courtney Williams a offert au Lynx la barre des 100 points dans les dernières secondes. Pour la troisième fois de la saison, Minnesota atteint ce total.