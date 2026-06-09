Breanna Stewart et Olivia Miles récompensées en Commissioner’s Cup

La Commissioner’s Cup a ses deux joueuses de la semaine, et les trophées reviennent à deux équipes déjà bien lancées dans la compétition. À l’Est, Breanna Stewart a logiquement été récompensée pour son impact avec New York. À l’Ouest, c’est Olivia Miles qui a été distinguée sous le maillot de Minnesota.

Privé de plusieurs cadres ces derniers jours, le Liberty s’est encore appuyé sur son assurance tous risques. Avec 24.5 points, 8.5 rebonds et 3 passes de moyenne, Breanna Stewart a rappelé qu’elle restait l’une des joueuses les plus complètes de WNBA. Toujours capable de punir près du cercle comme derrière l’arc, l’ancienne MVP a surtout pesé dans les moments importants, permettant à New York de poursuivre son parcours sans trembler.

À l’Ouest, Olivia Miles confirme elle aussi son excellente dynamique avec le Lynx. La meneuse a compilé 22 points, 4.7 rebonds et 7.7 passes de moyenne, preuve de son influence des deux côtés du terrain. Très agressive balle en main, mais aussi précieuse dans la création, elle s’impose comme l’un des accélérateurs du jeu de Minnesota.