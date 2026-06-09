Breanna Stewart écœure le Sun

New York poursuit son sans-faute dans cette Commissioner’s Cup avec un troisième succès en trois matchs, décroché cette nuit sur le parquet de Connecticut malgré les absences de Sabrina Ionescu et Jonquel Jones. Le Liberty a en revanche pu compter sur une Breanna Stewart encore impériale, dans la foulée de ses deux sorties précédentes, avec 28 points, 9 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour prendre le meilleur à l’issue d’un « money time » disputé.

C’est ce brin d’expérience sur la fin qui aura manqué au Sun, privé de Brittney Griner et Aneesah Morrow, et qui a fini par craquer malgré les sorties encourageantes d’Aaliyah Edwards et Olivia Nelson-Ododa, toutes deux autrices de leur meilleur match de la saison, avec 15 points chacune.

Leïla Lacan a rendu 7 points et 7 passes décisives, tandis que Nell Angloma a inscrit 7 points en 12 minutes. Le match a par ailleurs été marqué par les coups reçus au visage par Leïla Lacan, face à Raquel Carrera, et Pauline Astier, touchée par Aaliyah Edwards, sanctionnée d’une Flagrant 1.

Une victoire au métier

Même si New York a rapidement pris les commandes du match, avec un 11-2 en fin de premier quart-temps mené par le trio Laney-Hamilton – Sabally – Carrera (15-23), et que l’écart a grimpé jusqu’à +13 en fin de troisième quart-temps après de bons relais du quatuor Laney-Hamilton – Fiebich – Xu pour accompagner Breanna Stewart (49-62), Connecticut a eu le mérite de ne jamais lâcher.

Après un très bon passage de Leïla Lacan, autrice de deux paniers et deux passes décisives, et grâce à une défense toujours plus agressive, les deux paniers d’Olivia Nelson-Ododa puis le 3-points de Diamond Miller ont fait renaître l’espoir dans le camp du Sun (61-67). La formation de Rachid Méziane a longtemps maintenu la pression en restant à -6, avec le trio Rivers – Edwards – Miller à la baguette, jusqu’à ce que les deux lancers d’Aaliyah Edwards ramènent Connecticut à 80-85.

Au métier, Breanna Stewart a alors su s’arracher près du cercle pour valider la victoire, pendant que Saniya Rivers flanchait au pire moment avec un 0/2 aux lancers. Une aubaine pour New York, qui n’a pas manqué d’enfoncer le clou avec un dernier panier de Breanna Stewart (80-89).

Solide leader de la Commissioner’s Cup à l’Est, et désormais fort de cinq succès de rang, New York va enchaîner face à son dauphin, le Dream, jeudi soir à Atlanta. Connecticut va pour sa part se rendre à Toronto demain soir, avant de retrouver sa salle pour les six matchs suivants.