Olivia Miles efface Caitlin Clark des tablettes à 3-points

Olivia Miles a été élue Rookie du mois de mai. Si la jeune meneuse des Lynx a conclu son premier mois en WNBA avec 15.4 points de moyenne, elle ne s’était pas encore illustrée derrière l’arc. Elle affichait en effet seulement 11% de réussite dans l’exercice, avec 2.3 tentatives par soir…

Face aux Valkyries, la tendance a changé. Dès les premières minutes, elle a réussi ses deux premiers paniers tentés derrière l’arc. Au moment de rejoindre les vestiaires, elle n’avait manqué qu’un seul de ses six 3-points.

« Lors des dernières rencontres, nous avons vu qu’elle avait des opportunités pour tirer. C’est une bonne shooteuse, donc nous l’avons encouragée à prendre ces tirs. Une fois qu’elle en a vu quelques-uns rentrer, elle devait avoir l’impression de rejouer contre Baylor je suppose », s’amuse Cheryl Reeve. La coach des Lynx fait ici référence à une rencontre de la saison dernière entre TCU et Baylor, où Olivia Miles avait réussi dix tirs à longue distance. « Ce n’était pas sur notre bingo, mais on prend. »

Après la pause, elle a inscrit son sixième tir lointain, avant d’en ajouter un septième quelques minutes plus tard. Ce panier primé lui a permis d’égaler un record WNBA. Avant elle, seulement deux rookies avaient réussi à inscrire sept tirs à 3-points dans une seule rencontre : Caitlin Clark en 2024 et Crystal Robinson en 1999.

Le record est tombé dans le dernier acte, lorsque la rookie s’est élevée face à Veronica Burton. Olivia Miles a terminé la rencontre avec 28 points à 9/16 au tir et 8/11 à 3-points, et Minnesota s’est imposé d’une courte tête.

Une rookie en pleine confiance

« Cela témoigne de mon état d’esprit et de ma confiance », souligne la rookie. « Il faut faire un important travail sur soi-même pour prendre confiance et se rappeler que l’on mérite d’être là où on est. Le soutien que je reçois ici me permet de rentrer sur le terrain et d’être moi-même. »

Olivia Miles peut notamment compter sur le soutien de Napheesa Collier. Si la star des Lynx n’a pas encore joué un match cette saison, elle a pris sa jeune coéquipière sous son aile pour l’aider dans ses premiers pas en WNBA.

« Elle me parle constamment », apprécie Olivia Miles. « Parfois, nous parlons de choses qui n’ont rien à voir avec le jeu puis elle me dit : “Liv, tu dois mieux faire”. Lorsque je me fais trop absorber par ce que j’ai sous les yeux, elle m’aide à prendre du recul, à respirer et à rire un peu. »

Avec cette prestation, Olivia Miles s’affirme encore un peu plus comme une pièce majeure du succès des Lynx sur ce début de saison. Sur ses dix premiers matchs, la rookie a été impliquée dans 317 points de son équipe, que ce soit à la finition ou à la passe. Le record appartient à Paige Bueckers, impliquée dans 318 points des Wings lors de ses dix premières rencontres. De son côté, le total de Caitlin Clark s’établissait à 312 points.