Olivia Miles prend feu à 3-points et les Lynx éteignent les Valkyries



Après avoir battu le Fire, les Valkyries se rendaient à Minneapolis pour affronter les Lynx, premières au classement, dans le cadre de la Commissioner’s Cup. Si Golden State avait brillé derrière l’arc lors du duel face à Portland, les joueuses de Natalie Nakase vont être, cette fois-ci, victimes de l’adresse extérieure des coéquipières de Napheesa Collier. Kayla McBride ouvre le compteur des locales avec un panier primé et elle est suivie par la première flèche à longue distance d’Olivia Miles (28 points, 9/16 au tir, 8/11 de loin).

Golden State ne se laisse pas distancer et les premières minutes donnent lieu à un concours à 3-points entre les deux équipes, ce qui permet à Janelle Salaün (17 points, 6/11 dont 5/8 de loin) de débloquer son compteur (14-13). Les Valkyries prennent l’avantage grâce à un panier primé de Cecilia Zandalasini. Les Californiennes continuent d’insister à 3-points et cela paie puisqu’elles mènent de quatre points après dix minutes (22-18).

Olivia Miles s’offre un record

Le début du deuxième quart-temps donne lieu à un festival signé Olivia Miles. La rookie enchaîne trois tirs lointains et signe un parfait 5/5 dans l’exercice. Un coup de chaud qui permet aux Lynx de brièvement reprendre les commandes (31-29). Jusqu’à la mi-temps, les deux formations s’échangent les coups. Finalement, ce sont les Valkyries qui mènent au moment de rejoindre les vestiaires après une claquette de Kayla Thornton (44-42).

Toujours portées par Olivia Miles, les Lynx restent au contact de Golden State, mais un premier écart se crée lorsque Janelle Salaün enchaîne trois tirs à 3-points (66-59). Cependant, Minnesota répond aussitôt grâce à un panier primé de Kayla McBride avant qu’Olivia Miles ne joue un pick-and-roll avec Anastasiia Kosu qui prend le meilleur sur Kaitlyn Chen (66-63).

Dans le dernier acte, Olivia Miles réussit son huitième tir à 3-points de la partie, établissant ainsi un nouveau record pour une rookie (75-73). Ce tir est le point de départ d’un 11-0 pour l’équipe locale. Lors de ce «run», Courtney Williams s’illustre avec trois paniers (81-75).

Pour tenter de calmer l’incendie, Cecilia Zandalasini réussit un nouveau tir derrière l’arc, mais cela ne suffit pas. Kayla McBride et Courtney Williams répondent à l’Italienne, mais Golden State n’est menée que de trois points à cinq secondes du terme. La balle de la prolongation arrive dans les mains de Cecilia Zandalasini, mais sa tentative ne touche même pas le panier. Par conséquent, les Valkyries s’inclinent 87-84.