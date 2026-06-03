Les Valkyries font pleuvoir les 3-points sur le Fire

Après sa défaite face aux Lynx, le Fire de Carla Leite (10 points, 7 passes) se rendait en Californie pour défier les Valkyries dans le cadre de la Commissioner’s Cup. La première à s’illustrer lors de cette rencontre, c’est Kayla Thornton (19 points, 8 rebonds). L’ailière réussit trois paniers lointains lors du premier quart-temps, mais Portland s’accroche et n’est mené que d’un point après dix minutes (21-20).

Cependant, le Fire prend l’eau dans la période suivante. Pour commencer, Juste Jocyte décoche deux flèches à longue distance et elle est suivie par un tir primé de Janelle Salaün (18 points, 6/10 au tir, 3/6 de loin). La Française enchaîne avec un 2+1 (33-25). La franchise de l’Oregon tente de répondre avec des tirs lointains, mais seule Bridget Carleton est en réussite. De leur côté, les Valkyries sont inarrêtables. Janelle Salaün plante un nouveau tir à 3-points. Sur la possession suivante, Cecilia Zandalasini efface Bridget Carleton avec un stepback et s’élève derrière l’arc. La joueuse de Portland tente de contester le tir, mais elle est trop en retard et commet une faute, permettant à l’Italienne de convertir ce 3+1 (44-32).

Un record de franchise pour Golden State

Avant la pause, Kayla Thornton réussit le 12e tir à 3-points des Valkyries, ce qui est un record WNBA sur une seule mi-temps cette saison. Dans la foulée, Veronica Burton attaque le cercle et l’écart atteint les vingt unités (56-36).

Au retour des vestiaires, Golden State est moins en réussite. Il faut attendre trois minutes pour voir le compteur des Valkyries se débloquer avec un nouveau panier primé, cette fois-ci signé Veronica Burton. Les Californiennes continuent d’insister derrière l’arc, sans succès. Cependant, le Fire n’est pas plus adroit et l’écart se stabilise autour des vingt points avant d’entrer dans le dernier acte (74-56).

Ce quatrième quart-temps tourne, dans un premier temps, en faveur de Portland. Les joueuses d’Alex Sarama débutent avec un 11-1 pour revenir à huit points avant un temps-mort de Natalie Nakase (75-67). Après cet arrêt de jeu, Golden State réussit son premier panier dans le jeu, mettant fin à une série de cinq tentatives infructueuses. Dès lors, les locales déroulent. Cecilia Zandalasini se fraie un chemin jusqu’au cercle et Kayla Thornton réussit un nouveau panier à 3-points.

Le coup de grâce est porté par Janelle Salaün, toujours derrière l’arc. La Française signe la 17e flèche à longue distance des Valkyries, ce qui est un record pour la jeune franchise créée la saison dernière. Enfin, Kayla Thornton réussit le 18e et permet à Golden State de s’imposer 95-77.