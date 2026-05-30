Coup d’arrêt pour le Fire de Carla Leite

Sur une série de trois succès de rang, le Fire recevait le Dream tout juste vaincu par les Lynx. Angel Reese (18 points, 12 rebonds, 5 passes) voit son premier tir contré par Emily Engstler. L’ancienne du Sky prend le rebond et remet la balle dans le cercle. L’intérieure rend la pareille à la joueuse du Fire avant de trouver Allisha Gray derrière l’arc. Carla Leite (11 points, 4 passes) met fin au «run» géorgien avec un panier à longue distance, pris face à Angel Reese (10-6). Si les deux formations s’échangent les paniers en début de rencontre, les deux machines s’enrayent rapidement, surtout à 3-points. Après dix minutes, le Dream et le Fire cumulent un maigre 5/20 derrière l’arc.

En manque d’adresse, Portland décide d’attaquer le cercle. Carla Leite sonne la charge et elle est suivie par Megan Gustafson qui remet les deux équipes à égalité. La première sert ensuite la seconde pour remettre le Fire devant (21-18). Toutefois, le premier écart est créé par le Dream juste avant la mi-temps. Angel Reese réussit un tir à mi-distance et elle est suivie par deux paniers primés de Rhyne Howard (38-31).

Le Dream déroule en fin de match

Le Fire comble une partie de ce déficit dès la reprise. D’abord, Luisa Geiselsöder décoche une flèche à longue distance et elle est suivie par un panier de Carla Leite, encore une fois, face à Angel Reese. L’équipe locale n’arrive pas à enchaîner et le Dream continue de dominer. Porté par Allisha Gray et Rhyne Howard, Atlanta passe un 14-1 pour mettre le Fire dans les cordes (54-39).

À la toute fin du troisième quart-temps, Portland recolle à deux possessions, mais le Fire s’éteint dans le dernier acte. Pour s’envoler, le Dream profite de 2+1 réussis par Rhyne Howard et Naz Hillmon (66-53). Même lorsqu’elles ne sont pas en réussite, les joueuses de Karl Smesko profitent de leur domination aux rebonds pour s’offrir une multitude de secondes chances. Celle-ci se caractérise à cinq minutes du terme, lorsque Naz Hillmon capte un rebond après un «lay-up» raté de Rhyne Howard. Elle remonte au cercle et bénéficie d’une faute de Luisa Geiselsöder. Le Dream prend ainsi vingt points d’avance et Portland ne reviendra pas.

La franchise de l’Oregon s’incline lourdement 86 à 66 et voit sa série de trois victoires consécutives prendre fin.