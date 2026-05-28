Les Lynx ramènent le Dream sur terre

Le premier match de la saison entre Atlanta et Minnesota avait été épique, et le Dream avait raflé la mise à la dernière seconde pour s’imposer 91-90 et lancer sa saison. Autant dire que les Lynx attendaient ces retrouvailles avec impatience, et elles n’ont pas manqué l’occasion d’infliger un revers cinglant aux protégées de Karl Smesko.

La rookie Olivia Miles a encore brillé avec 16 points et 8 passes décisives, aux côtés de Courtney Williams et Natasha Howard, qui ont également tenu leur rang avec respectivement 25 et 22 points.

En face, Allisha Gray (21 points) s’est retrouvée bien seule, Rhyne Howard et Angel Reese (10 points chacune) n’ayant pas été à la hauteur du rendez-vous entre deux des meilleures formations de ce début de saison.

C’est d’abord Nia Coffey qui a accompagné un tandem Miles-Williams dans tous les bons coups pour offrir un départ canon aux Lynx (20-7). Les 3-points d’Allisha Gray, Jordin Canada et Sika Koné ont brièvement permis à Atlanta de revenir dans la course, Naz Hillmon égalisant à 28-28, avant que Minnesota ne reprenne le contrôle via sa triplette Miles-Coffey-Howard pour terminer la première mi-temps à +5 (42-37).

Natasha Howard et Courtney Williams au-dessus de la mêlée

La donne s’est compliquée pour le Dream au retour des vestiaires, lorsque les Lynx ont aligné un 13-0 initié par un 3-points de Courtney Williams et bouclé par trois paniers de suite signés Natasha Howard, sur la lancée de son dernier match face à Chicago (57-40). Avec l’aide d’une Courtney Williams également agressive, Natasha Howard a poursuivi son œuvre pour répondre aux assauts d’Allisha Gray et du tandem Paopao-Reese, afin de maintenir 14 points d’écart à 10 minutes du terme (70-56). Le 3-points de Kayla McBride, marqué malgré la faute Flagrant 1 d’Allisha Gray, n’a toutefois pas suffi à faire plier Atlanta (74-56), revenu à -10 au prix d’une dernière offensive menée par Naz Hillmon, Allisha Gray et Rhyne Howard (81-71).

Le panier à mi-distance puis le 3-points de Courtney Williams, sur un service d’Olivia Miles, ont redonné le coup de fouet nécessaire aux Lynx pour bien finir. Kayla McBride a redonné 15 longueurs d’avance à Minnesota sur un nouveau service d’Olivia Miles, auteure de 8 passes, comme lors du premier match face à Atlanta, mais avec la victoire au bout cette fois (96-81). Avec 9 de ses 25 points dans le dernier acte, Courtney Williams a pour sa part permis à son équipe de garder le cap et aux Lynx de devenir la première équipe à cinq victoires en ce début de saison.

Atlanta va à présent enchaîner à Portland dès demain, tandis que Minnesota va prendre la route de Chicago pour sa troisième confrontation de ce début d’exercice avec le Sky, une semaine après l’avoir emporté 85-75 dans l’Illinois.