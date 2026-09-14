Olivia Miles vise plus haut que le trophée de Rookie de l’année

« Je n’aurais jamais pensé ça. Rookie of the Year, oui, c’était quelque chose pour lequel j’allais me battre, mais le titre de MVP de la saison, c’est fou, surtout pour une arrière. »

Même après tout ce qu’elle a déjà accompli pour sa première saison en WNBA, Olivia Miles refuse de s’enflammer. Pourtant, la meneuse des Lynx est la grande favorite pour le trophée de « Rookie of the Year » et pourrait également se mêler à la lutte pour le MVP.

Avec 19,7 points et 6 passes décisives de moyenne, elle est actuellement la meilleure scoreuse et la meilleure passeuse de l’équipe possédant le meilleur bilan de la saison régulière.

Si elle allait jusqu’à décrocher le trophée de MVP, elle deviendrait la première rookie à réussir pareille performance depuis Candace Parker en 2008.

Mais le phénomène des Lynx préfère éviter de trop s’attarder sur les récompenses individuelles. Sa philosophie est simple : si Minnesota gagne, le reste devrait suivre. Une approche qu’elle a détaillée auprès de Vince Carter et Tracy McGrady dans le podcast « Cousins ».

« J’allais justement dire : garder l’essentiel à l’esprit. Je pense que dès mon plus jeune âge, j’ai dû mûrir rapidement parce que je jouais toujours avec des filles plus âgées. En tant que meneuse, il faut savoir diriger, il faut avoir confiance en ce qu’on fait (…). Mais j’ai aussi toujours eu l’esprit de compétition et je sais que les récompenses viendront d’elles-mêmes si mon équipe se débrouille bien », a-t-elle expliqué.

« Je ne me soucie jamais vraiment de ce genre de choses. Attention, c’est sympa d’être dans ces discussions et d’avoir l’opportunité d’y participer, et c’est évidemment quelque chose que je vise. Mais ce n’est pas l’essentiel, et Cheryl nous rappelle très souvent que l’essentiel, c’est de remporter le titre. Donc oui, ça m’aide, et c’est justement le fait de garder l’essentiel à l’esprit qui me permet d’être au cœur de ces discussions. C’est déjà un sacré début de garder l’essentiel à l’esprit tout en étant tête de série numéro un. »

Les playoffs comme prochain examen

La coupure liée à la Coupe du monde lui a permis de recharger les batteries avant d’aborder la dernière ligne droite de la saison régulière. Puis viendra surtout une grande première : les playoffs WNBA. Un nouveau défi qu’Olivia Miles attend avec énormément d’impatience, mais aussi forcément une part d’inconnu.

« Ça va être une évolution pour moi. Je vais devoir devenir quelqu’un d’autre, mentalement, physiquement, émotionnellement. Devenir plus forte, être capable de faire face à davantage d’épreuves et d’apprendre vite. Personne ne se souciera du fait que je sois une rookie à ce moment-là. Ils voudront quand même me battre. »

La meneuse sait notamment que l’intensité et la pression changeront complètement de dimension lorsque chaque possession commencera à compter davantage.

« Je suis impatiente de jouer à domicile plutôt qu’à l’extérieur, d’avoir des fans qui m’encouragent plutôt que des supporters contre moi. Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre. Évidemment, je n’ai jamais vécu ça auparavant, mais d’après ce que me disent mes coéquipières, ça va être de la folie. Ça va être intense. »

Un contexte qui semble parfaitement convenir à son tempérament de compétitrice.

« J’ai juste hâte de me retrouver dans cet environnement où les enjeux sont élevés. C’est vraiment du genre ‘risque élevé, récompense élevée’. Il faut se donner à fond et montrer le meilleur de soi-même. Et j’adore l’idée d’une série, parce qu’on peut ajuster sa stratégie et entrer dans un jeu d’échecs. »

Après avoir déjoué les attentes pour sa première saison, Olivia Miles s’apprête donc à découvrir le prochain niveau : celui où chaque match devient précisément ce « jeu d’échecs » qu’elle semble déjà impatiente de disputer.