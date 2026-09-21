Olivia Miles efface Caitlin Clark des tablettes WNBA

Olivia Miles continue de réécrire les livres d’histoire pour sa première saison en WNBA. Lors de la victoire du Minnesota Lynx sur le parquet du Connecticut Sun (101-89), la meneuse a dépassé Caitlin Clark pour devenir la rookie la plus prolifique de l’histoire de la WNBA sur une saison.

Les deux joueuses étaient à égalité avec 769 points avant la rencontre. Muette dans le premier quart-temps, Olivia Miles s’est emparée seule du record en deuxième quart-temps, sur la ligne des lancers-francs.

Mais elle ne s’est pas arrêtée là puisque la 2e choix de la Draft 2026 a terminé avec 21 points, 6 passes, 3 rebonds et 2 interceptions, à 7/10 au tir et 6/6 aux lancers-francs. Son compteur affiche désormais 790 points cette saison.

« C’est spécial, mais cela montre surtout que nous fonctionnons bien en équipe. J’ai de grandes coéquipières autour de moi », a-t-elle réagi après la rencontre.

Encore deux matchs pour repousser le record

La comparaison avec Caitlin Clark est d’autant plus intéressante que les deux meneuses ont atteint leur total après exactement 40 rencontres. En 2024, la joueuse du Fever avait elle-même effacé le précédent record de Seimone Augustus, qui avait inscrit 744 points en 2006.

Ce n’est d’ailleurs pas le premier record de Caitlin Clark récupéré par Olivia Miles. Avec huit paniers à 3-points face aux Valkyries en juin, elle avait déjà établi un nouveau record pour une rookie sur un match. Elle était également devenue la rookie la plus rapide à compiler 350 points, 100 rebonds et 100 passes, en seulement 21 rencontres.

Des performances qui confirment son incroyable montée en puissance depuis le début de la saison. Au point que Sophie Cunningham voyait récemment du Luka Doncic dans sa façon de contrôler le rythme d’un match.

Avec encore deux rencontres à jouer en saison régulière, face au Fever de Caitlin Clark, Olivia Miles aura désormais l’occasion de repousser son record. Elle tourne à près de 20 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne, tout en occupant un rôle majeur au sein d’un Lynx qui possède le meilleur bilan de la WNBA.