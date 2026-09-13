Sophie Cunningham voit du Luka Doncic en Olivia Miles

À seulement 22 ans, Olivia Miles n’a pas mis longtemps à se faire une place en WNBA. Pour sa première saison avec Minnesota, la meneuse des Lynx a confirmé qu’elle pouvait déjà peser sur une rencontre par sa lecture du jeu, son changement de rythme et sa capacité à créer pour elle-même comme pour ses coéquipières.

Des qualités que Sophie Cunningham a pu constater de très près. Et pour l’ailière du Fever, le jeu de la rookie lui rappelle même celui d’un certain Luka Doncic.

« Elle me rappelle beaucoup Luka »

« Je peux dire qu’elle est rapide, vraiment. Mais dans les clips qui tournent, elle me rappelle beaucoup Luka [Doncic] », explique-t-elle.

Plus que la vitesse pure, c’est surtout la manière dont Olivia Miles maîtrise son corps et manipule la défense qui impressionne Sophie Cunningham.

« Son contrôle du corps est tellement bon qu’il lui permet de faire la bonne lecture, parce qu’elle contrôle totalement la défenseuse qui est devant elle. Elle sait exactement comment utiliser son corps pour obtenir le meilleur tir possible ou faire la meilleure passe. C’est cet aspect qui me rappelle beaucoup Luka. »

La joueuse d’Indiana sait de quoi elle parle. Lors du déplacement du Fever à Minneapolis, Olivia Miles avait signé l’un de ses meilleurs matchs de la saison avec 28 points et 6 passes dans la victoire des Lynx. Et dans les dernières secondes, la meneuse avait même scellé le succès de Minnesota avec un panier près du cercle avec la faute.

Olivia Miles s’inspire justement de Luka Doncic

Ce goût pour les moments importants n’est pas nouveau. Face à Las Vegas, Olivia Miles avait notamment inscrit 29 points pour son premier affrontement avec les championnes en titre.

Et la comparaison de Sophie Cunningham n’est finalement pas si surprenante puisque la principale intéressée avait elle-même cité Luka Doncic parmi les joueurs dont elle étudie le jeu.

« Je ne dirais pas que je calque mon jeu sur celui d’une seule personne. J’observe beaucoup de joueurs. Je regarde beaucoup Luka. J’essaie de m’inspirer de son rythme, de la façon dont il arrive à trouver ses spots sans pour autant courir vers ces endroits du terrain », expliquait-elle avant la saison.

Pas étonnant, donc, de voir la rookie déjà jouer avec autant de maîtrise malgré son inexpérience professionnelle.

Reste désormais à savoir jusqu’où cette capacité à dicter le rythme pourra emmener Olivia Miles. Sophie Cunningham aura en tout cas rapidement une nouvelle occasion de l’observer : Indiana et Minnesota doivent encore s’affronter les 22 et 24 septembre, lors des derniers jours de la saison régulière.