NBA Europe : l’Euroleague a reçu l’offre de la NBA

Le rapprochement entre la NBA et l’Euroleague vient peut-être de franchir une étape importante. D’après Eurohoops, la ligue nord-américaine a officiellement transmis une offre à l’Euroleague afin d’étudier la possibilité d’un projet commun sur le Vieux Continent.

Les détails de cette proposition ne sont pas encore connus et les deux organisations ont refusé de commenter les informations du média grec. Elle doit désormais être étudiée en interne par la direction de l’Euroleague ainsi que par ses clubs actionnaires.

Le calendrier est important puisque les dirigeants des clubs doivent se réunir le 5 octobre en Italie. Une échéance majeure alors que la NBA et l’Euroleague cherchent depuis plusieurs semaines à rapprocher leurs deux projets.

Adam Silver voulait « un front uni »

Cette offre ne signifie évidemment pas qu’un accord est proche. Mais elle confirme la volonté affichée ces dernières semaines par Adam Silver de trouver un terrain d’entente avec l’Euroleague.

Après la dernière réunion du « Board of Governors », le patron de la NBA avait confirmé que les négociations entre les deux organisations progressaient.

« Nous continuons à progresser. Nous avançons dans nos discussions avec l’Euroleague et nous pensons que, dans les prochaines semaines, nous aurons d’autres annonces à faire », avait-il expliqué.

Adam Silver avait surtout insisté sur sa préférence pour une collaboration plutôt qu’une confrontation directe.

« Nous pensons que la ligue sera renforcée si nous unissons nos forces avec l’Euroleague. Cela n’est pas indispensable, mais je pense que nous serions tous mieux avec un front uni en Europe. »

La NBA poursuit parallèlement son propre projet avec la FIBA et vise toujours un lancement de NBA Europe en octobre 2027.

Le scénario présenté ces derniers mois repose sur une compétition à 16 équipes, dont 12 franchises permanentes, les quatre autres places devant être accessibles par la voie sportive.

L’Euroleague prête à faire cavalier seul

L’Euroleague prépare de son côté sa propre évolution et envisage notamment une expansion à 24 équipes. Son CEO, Chus Bueno, avait d’ailleurs prévenu début septembre que la compétition européenne n’allait pas attendre indéfiniment la NBA.

« Si nous ne trouvons pas d’accord en Europe, nous allons nous faire concurrence. C’est la discussion que nous avons eue en interne et, s’il le faut, nous sommes prêts », avait-il lancé, avant d’ajouter : « Il faut un partenariat qui fonctionne pour nous deux, pas seulement pour l’un d’entre nous. »

Des déclarations qui avaient alors laissé envisager une concurrence frontale entre l’Euroleague et NBA Europe.

NBA et Euroleague disposent donc toujours chacune de leur propre feuille de route. Mais avec cette proposition désormais officiellement sur la table, les clubs actionnaires de l’Euroleague vont pouvoir étudier concrètement les conditions d’un éventuel rapprochement lors de leur réunion du 5 octobre.