Tarik Biberovic, un profil taillé pour la NBA actuelle ?

Comme d’autres Européens avant lui, il attendait cette occasion depuis longtemps. Signé par Dallas en juillet, Tarik Biberovic s’est présenté vendredi devant les médias pour la première fois depuis son arrivée chez les Mavericks.

L’occasion pour l’ailier d’origine bosnienne d’expliquer les raisons qui l’ont poussé à quitter le Fenerbahçe et l’Euroleague pour tenter sa chance en NBA. « Mon rêve a toujours été de m’engager en NBA et la franchise des Dallas Mavericks s’est manifestée pour me donner cette chance », a-t-il confié.

Drafté au second tour par Memphis en 2023, Tarik Biberovic évoluait au Fenerbahçe depuis huit ans. Il a notamment aidé le club turc à remporter l’Euroleague en 2025, ainsi que plusieurs titres nationaux.

Une relation ancienne avec Mike Schmitz

L’arrivée de Mike Schmitz à la tête du recrutement de Dallas a joué un rôle important dans le rapprochement entre le joueur et les Mavericks. Réputé pour sa connaissance des jeunes talents internationaux, l’ancien dirigeant de Portland suivait Tarik Biberovic depuis ses débuts.

« Je connais Mike Schmitz depuis que je suis très jeune, car il fait partie des meilleures personnes au monde dans le domaine du scouting », a expliqué l’ailier. « Il connaît tout des joueurs européens. Cela nous a permis d’évoluer dans une sorte de zone de confort. »

Lorsque les Mavericks ont récupéré ses droits, Tarik Biberovic a rapidement échangé avec Mike Schmitz et le nouveau président, Masai Ujiri. Cette confiance mutuelle a convaincu l’international turc que le moment était venu de tenter sa chance de l’autre côté de l’Atlantique.

Tarik Biberovic arrive surtout avec une qualité particulièrement recherchée en NBA : son adresse extérieure. Lors de la saison 2025/26 d’Euroleague, il tournait à 11.3 points en 24 minutes de moyenne, avec 52% de réussite au tir, 42% derrière l’arc et 95% sur la ligne des lancers-francs.

Un profil de shooteur capable d’écarter le jeu, de sanctionner sans monopoliser le ballon et d’apporter de la taille sur les ailes, qui peut trouver sa place autour de créateurs comme Kyrie Irving et Cooper Flagg.

Encouragé par d’anciens joueurs NBA

Plusieurs anciens joueurs NBA désormais installés en Europe l’ont d’ailleurs encouragé à effectuer le grand saut. À leurs yeux, son profil correspond aux besoins de nombreuses équipes américaines.

« Tous les joueurs qui sont passés par la NBA et évoluent maintenant en Euroleague me disaient que je devais rejoindre la ligue », raconte-t-il. « Ils m’expliquaient que les systèmes étaient faits pour des joueurs comme moi, capables de tirer, d’espacer le terrain, de défendre et d’apporter de l’énergie et de l’enthousiasme. »

Leurs conseils lui ont permis d’aborder cette transition avec davantage de confiance.

« J’ai aimé leur manière de me parler. Cela m’a donné de la force et m’a éclairé au moment de franchir cette étape. » Reste désormais à savoir quelle place Dallas pourra lui offrir dans sa rotation. Comme l’a récemment montré le passage de Sasha Vezenkov en NBA, les qualités d’un shooteur européen ne suffisent pas toujours…