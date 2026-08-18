En signant à Dallas, Tarik Biberovic réalise enfin son rêve

Avec Zaccharie Risacher, Santi Aldama et Sergio de Larrea, Tarik Biberovic est l’une des recrues européennes de l’intersaison des Mavericks. Contrairement à Risacher et Aldama, mais comme de Larrea, il arrive directement de l’Europe et s’offrira donc sa première expérience aux États-Unis.

À 25 ans, l’ancien joueur du Fenerbahçe a visiblement eu du mal à décliner l’offre de Dallas, un an après avoir repoussé une approche de Memphis pour s’aguerrir encore un peu en Turquie (11.3 points et 42% à 3-points en Euroleague, avec 12.3 points et 49% à 3-points en championnat).

« C’était mon rêve et je suis heureux d’avoir enfin pu le réaliser », a-t-il indiqué. « C’est le point culminant de ma carrière et ce n’est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose. J’entre dans un tout nouveau monde et j’ouvre un nouveau chapitre. Je vais repartir de zéro, gravir les échelons étape par étape et me battre pour tout. Je veux gagner un maximum de temps de jeu, montrer de quoi je suis capable et devenir l’un des joueurs les plus fiables de l’équipe. Mon objectif, c’est de me construire une grande carrière là-bas. »

Jouer pour son drapeau, avant de jouer pour Flagg

Au sein d’un effectif des Mavericks jeune mais ambitieux, Tarik Biberovic aura une belle carte à jouer sur les postes extérieurs avec sa qualité de shoot, sa taille et sa polyvalence. Néanmoins, quitter son cocon stambouliote ne le laisse pas indifférent.

« J’ai passé huit ans au Fenerbahçe, donc partir a été très difficile pour moi », a admis celui qui se mettra notamment au service de Cooper Flagg et Kyrie Irving dans le Texas. « Ça n’a jamais été qu’un simple club pour moi, car c’est devenu ma famille. Même là-bas, j’estime que je continuerai à représenter le Fenerbahçe et c’est pour ça que je dois faire les bons choix de carrière. Je n’aurais jamais pu imaginer la vie que le Fenerbahçe m’a offerte. Grâce à l’opportunité que j’ai eue ici, j’ai pu atteindre les sommets. »

En attendant de jouer sous les ordres de Dusty May, Tarik Biberovic aura la possibilité de représenter la Turquie lors des matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2027.

« Jouer pour ma sélection me procure un sentiment complètement différent, car on ne représente pas seulement un groupe mais l’ensemble de la Turquie », a rappelé l’ailier. « Le basket turc a atteint un niveau incroyable en Europe. On a fini à la 2e place de l’Euro et les clubs turcs répondent présent à chaque Final Four [en Euroligue]. C’est une immense source de fierté de faire partie de ça, mais ce n’est qu’un début. Il nous reste encore beaucoup de trophées à remporter et j’espère qu’on le prouvera aussi à la Coupe du monde. »

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