Stephen Curry, premier joueur de l’histoire à passer les 600 millions de dollars de gains en NBA

Les records continuent de tomber pour Stephen Curry. Cette fois, il n’est pas question de tirs à 3-points mais de dollars. Avec sa nouvelle prolongation aux Warriors, le meneur va devenir le premier joueur de l’histoire de la NBA à dépasser les 600 millions de dollars de salaires cumulés en carrière !

Stephen Curry a en effet accepté une prolongation de 116 millions de dollars sur deux ans avec Golden State, qui va lui permettre de poursuivre l’aventure avec la franchise qui l’avait drafté en 2009.

En tenant compte de l’ensemble de ses contrats signés, la superstar des Warriors doit désormais atteindre environ 651,8 millions de dollars de salaires cumulés au cours de sa carrière dans la Baie de San Francisco.

De 44 à plus de 650 millions de dollars

Une somme presque improbable lorsqu’on se rappelle de son début de carrière. Fragilisé par ses problèmes aux chevilles, le meneur avait signé en 2012 une prolongation de seulement 44 millions de dollars sur quatre ans.

Un contrat devenu extrêmement avantageux pour Golden State puisque le « Chef » allait ensuite remporter deux trophées de MVP et deux titres NBA durant cette période. Cette flexibilité avait notamment aidé les Warriors à construire leur dynastie, puis à profiter de l’explosion du « salary cap » pour attirer Kevin Durant en 2016.

Depuis, la situation a évidemment bien changé. Stephen Curry est devenu l’un des joueurs les mieux payés de l’histoire et son salaire doit atteindre 62,6 millions de dollars en 2026/27, soit le montant prévu par sa précédente prolongation signée en 2024.

À 38 ans, il aurait pourtant encore pu gagner davantage. Mais comme il l’expliquait récemment, sa priorité était également de laisser suffisamment de marge de manœuvre à Golden State pour continuer à renforcer l’effectif.

Éligible à une prolongation maximale supérieure à 130 millions de dollars, Stephen Curry a ainsi accepté environ 20 millions de dollars de moins que ce qu’il pouvait théoriquement obtenir.

Cela ne l’empêchera pas de prendre une nette avance au classement des plus gros salaires cumulés en carrière.

Derrière lui, LeBron James reste deuxième avec environ 591,9 millions de dollars prévus sur l’ensemble de ses contrats, juste devant Kevin Durant. Prolongé par les Rockets jusqu’en 2028, l’ancien Warrior doit en effet atteindre environ 591,1 millions de dollars en cumulant l’ensemble de ses salaires.

Les plus gros gains en carrière en NBA