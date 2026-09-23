Stephen Curry veut laisser un maximum de flexibilité aux Warriors avant de prolonger

À quelques jours du début du camp d’entraînement, Stephen Curry n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Warriors. Mais le meneur de 38 ans assure qu’il n’y a aucun feuilleton derrière cette attente.

« Je ne veux pas qu’il y ait de drama. Aucun sujet de discussion (pour les médias, ndlr). Cette équipe doit être compétitive et gagner », explique-t-il ainsi à ESPN.

Depuis le 29 août, Stephen Curry peut en effet signer une prolongation de deux saisons pour 136,7 millions de dollars, en plus de sa dernière année de contrat à 62,6 millions. Golden State lui a présenté plusieurs possibilités : toucher le maximum, consentir une légère réduction salariale ou attendre encore avant de trancher.

« Ça arrivera au bon moment, quand j’aurai toutes les informations nécessaires pour prendre la bonne décision », poursuit le double MVP. « L’équipe a été formidable dans ces discussions. Si je ne signe pas, ça ne changera rien à mon jeu et je ne porterai pas ce poids. Je prendrai ma décision quand je serai prêt. »

Garder de la marge… pour se renforcer ?

La question est surtout financière. Avec de nombreux contrats expirants, les Warriors pourraient disposer de plus de 100 millions de dollars de marge sous le salary cap l’été prochain. Sauf qu’une prolongation maximum de Stephen Curry réduirait cette enveloppe à environ 45 millions…

« Nous sommes dans une situation très intéressante », reconnaît-il. « Que je signe pour le maximum, pour moins ou autre chose, je veux être dans une équipe compétitive. Je veux qu’on ait la possibilité de conserver de la flexibilité, parce que nous n’en avons pas vraiment eu ces dernières années. »

Le message est donc clair : Stephen Curry veut laisser à son GM, Mike Dunleavy Jr, et au front office la possibilité de bouger si une opportunité se présente. « Cette équipe doit avoir la flexibilité nécessaire pour faire les mouvements qu’il faut si quelque chose se présente. Pour moi, l’information et la patience sont essentielles. »

Une prudence qui ne remet toutefois pas en cause son avenir. Comme il l’a déjà répété à plusieurs reprises, notamment ces dernières semaines, son objectif reste de terminer sa carrière à Golden State.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.