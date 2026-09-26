Même sans LeBron James, Cleveland estime avoir réussi son été

LeBron James sous le maillot de Cleveland pour boucler la boucle ? Beaucoup en avaient rêvé, et la possibilité a bien existé cet été. D’après Rich Paul, les Cavaliers ont même été la seule équipe à rencontrer le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA avant que celui-ci ne choisisse finalement Philadelphie.

La décision du « King » a forcément été accueillie avec une certaine déception dans l’Ohio. Mais à quelques jours du début du « training camp », Koby Altman a assuré que l’avenir des Cavaliers ne dépendait pas du retour de la plus grande légende de la franchise.

« Nous ne pouvons pas dépendre d’un seul résultat », a expliqué le président de Cleveland. « Nous avons construit trop de choses positives en matière d’infrastructures et de fondations pour nous préoccuper d’une seule décision. »

Le dirigeant des Cavaliers ne cherche pas pour autant à minimiser ce qu’aurait représenté un troisième passage de LeBron James à Cleveland.

« Je ne sous-estime pas l’importance ni l’ampleur de cette décision. Mais notre organisation repose sur des bases solides, avec nos joueurs, notre staff technique et notre équipe chargée de la performance. Nous sommes construits pour durer, indépendamment d’un seul résultat. »

Cleveland a rapidement tourné la page

Depuis le deuxième départ de LeBron James, en 2018, les Cavaliers ont progressivement reconstruit un effectif capable de retrouver les sommets de la conférence Est. Ils restent sur deux saisons à au moins 50 victoires et viennent d’atteindre les finales de conférence pour la première fois depuis le départ de leur ancien héros.

Leur parcours s’était arrêté sur un « sweep » face aux Knicks, futurs champions NBA, mais cette qualification parmi les quatre dernières équipes en lice a conforté les dirigeants dans leur projet.

Après le choix de LeBron James, Cleveland a donc rapidement activé son plan B en récupérant Peyton Watson dans un échange à cinq équipes. L’ancien ailier des Nuggets s’est engagé pour 88 millions de dollars sur quatre ans après la meilleure saison de sa carrière.

« La première chose que je vois à l’entraînement, c’est sa défense », a souligné Kenny Atkinson. « Il a également shooté à 41% à 3-points la saison dernière. Ce n’est qu’une saison, mais il possède une importante marge de progression en attaque, notamment dans notre façon de jouer. »

Donovan Mitchell et James Harden prolongés

Les Cavaliers ont également sécurisé l’avenir de Donovan Mitchell, prolongé pour quatre saisons et 273 millions de dollars dès le premier jour de la « free agency ». Arrivé peu avant la dernière « trade deadline », James Harden a pour sa part signé une prolongation de 97 millions de dollars sur trois ans.

Un accord qui a également permis à Cleveland de conserver de la souplesse financière en repassant sous les deux « aprons ».

« Quand on prend du recul et qu’on se demande si cette intersaison est une réussite, il faut regarder plusieurs choses », a poursuivi Koby Altman. « Sommes-nous devenus meilleurs ? Avons-nous préparé l’avenir ? Avons-nous gagné en flexibilité financière et construit un effectif plus durable ? Toutes les réponses à ces questions me poussent à dire que nous avons réalisé une très bonne intersaison malgré cette décision. »

À 37 ans, James Harden formera avec Donovan Mitchell, 30 ans, le tandem le plus expérimenté du groupe. Mais Cleveland conserve surtout un noyau encore jeune avec Peyton Watson (24 ans), Evan Mobley (25 ans), Jarrett Allen (28 ans) et Jaylon Tyson (23 ans).

Kenny Atkinson s’est d’ailleurs réjoui de voir James Harden rejoindre ses coéquipiers trois semaines avant le début du « training camp » afin de participer à l’organisation des entraînements collectifs.

Cleveland avance loin des projecteurs

Autre avantage : toute l’attention médiatique n’était pas dirigée vers Cleveland durant l’été. Le titre des Knicks, les arrivées de LeBron James et Jaylen Brown à Philadelphie, le transfert de Giannis Antetokounmpo à Miami ou encore le retour attendu de Tyrese Haliburton à Indiana ont largement occupé le devant de la scène.

Koby Altman ne considère pas pour autant que les Cavaliers soient sous-estimés.

« Je serais davantage inquiet si j’avais des doutes sur notre talent, nos méthodes ou notre travail quotidien », a-t-il assuré. « Je pense que beaucoup d’équipes se sont renforcées pour nous poursuivre. Lorsque vous faites partie des quatre dernières équipes encore en lice, les autres doivent progresser pour atteindre ce niveau. Et nous sommes à ce niveau. Mais nous en voulons davantage. »