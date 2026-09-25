WNBA : le tableau complet des playoffs est connu !

Avant cette dernière journée de saison régulière, plusieurs positions restaient encore à déterminer. Si les Lynx étaient assurées de terminer à la première place, les Aces et les Valkyries se disputaient encore la deuxième. Finalement, Golden State a eu le dernier mot grâce à son succès arraché face aux Sparks.

Derrière les Valkyries, on retrouve donc les Aces et le Dream, qui avait déjà sécurisé sa quatrième place. Atlanta devait néanmoins attendre les derniers matchs du Fever et des Mystics pour connaître son adversaire.

La possibilité d’un duel entre Angel Reese et Caitlin Clark existait encore, mais il n’aura finalement pas lieu. Indiana s’est inclinée sur le parquet de Minnesota tandis que Washington a dominé Chicago. Les Mystics terminent donc cinquièmes, devant le Fever.

Enfin, les Wings prennent la septième place tandis que le Liberty complète le Top 8. Les huit qualifiés connaissent donc désormais leur adversaire pour le premier tour des playoffs, qui débutera dimanche.

Le classement final

1. Minnesota Lynx (33-11)

2. Golden State Valkyries (32-12)

3. Las Vegas Aces (31-13)

4. Atlanta Dream (30-14)

5. Washington Mystics (28-16)

6. Indiana Fever (28-16)

7. Dallas Wings (27-17)

8. New York Liberty (26-18)

Le tableau des playoffs

Minnesota Lynx – New York Liberty

Golden State Valkyries – Dallas Wings

Las Vegas Aces – Indiana Fever

Atlanta Dream – Washington Mystics

Parmi les affiches les plus attendues figure la première confrontation en playoffs entre A’ja Wilson et Caitlin Clark. Les Aces et le Fever s’étaient déjà retrouvés en demi-finales la saison dernière, mais la meneuse d’Indiana n’avait pas pu disputer la série en raison d’une blessure à l’aine.

Même privée de Caitlin Clark, Indiana, portée notamment par Kelsey Mitchell, avait poussé Las Vegas jusqu’à un cinquième match décisif, finalement remporté par les Aces.

Pour ses premiers playoffs en WNBA, Paige Bueckers va elle défier les Valkyries et leur contingent français composé de Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye. Trois autres Françaises seront également au rendez-vous avec le Liberty : Marine Johannès, Pauline Astier et Marine Fauthoux.

Contrairement à la NBA, le premier tour des playoffs WNBA se joue au meilleur des trois matchs.