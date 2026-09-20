Aminata Gueye, une nouvelle Française aux Valkyries

Les Valkyries renforcent encore leurs liens avec la France. En seulement deux saisons d’existence, la franchise de la Baie a déjà accueilli cinq joueuses tricolores, deuxième total le plus important de l’histoire derrière le Liberty.

Après Carla Leite la saison passée, et en plus de Gabby Williams, Janelle Salaün ainsi qu’Iliana Rupert, forfait pour la saison en raison de sa grossesse, l’équipe californienne a recruté une nouvelle Française. Il s’agit d’Aminata Gueye, signée pour la fin de saison en lieu et place de Nadia Fingall, coupée !

Vice-championne du monde avec les Bleues, mais peu utilisée à Berlin, elle va ainsi découvrir la WNBA après une saison particulièrement réussie en Europe.

Du côté de Saragosse, où elle a partagé le parquet avec Carla Leite, elle affichait des moyennes de 10 points et 6.1 rebonds à 50.4% au tir en quasiment 18 minutes. Sur la scène européenne, elle a également contribué au très joli parcours du club ibérique, qui a atteint les demi-finales de l’Euroleague.

Pour sa première expérience en WNBA, la native de Paris sera immédiatement plongée dans le grand bain. Elle rejoint une équipe ambitieuse, lancée dans la dernière ligne droite de la saison régulière avant les playoffs. Dans une formation qui mise beaucoup sur son intensité défensive et son impact physique, Aminata Gueye peut apporter quelques minutes précieuses dans la raquette, notamment au rebond et dans les duels proches du cercle.