Les Lynx se vengent du Fever et Caitlin Clark touche le fond

Après avoir subi la plus lourde défaite de sa saison, la réponse du Lynx ne s’est pas fait attendre. Humilié deux jours plus tôt sur le parquet d’Indiana (96-77), Minnesota a pris une éclatante revanche à domicile en dominant le Fever 86-66.

Déjà assurées de terminer à la première place pour la deuxième année consécutive, les joueuses de Cheryl Reeve ont attaqué la rencontre avec une tout autre intensité. Elles menaient déjà 25-4 en fin de premier quart-temps, puis 62-32 à la pause, maintenant le Fever la tête sous l’eau pendant toute la rencontre.

Toujours privé d’Olivia Miles, touchée au mollet gauche, le Lynx s’est appuyé sur l’adresse de Kayla McBride, auteure de 22 points avec un 6/10 derrière l’arc. Natasha Howard a ajouté 21 points, tandis que Courtney Williams a frôlé le triple-double avec 9 points, 7 rebonds et 10 passes décisives.

Caitlin Clark limitée à 2 points

La défense de Minnesota a surtout complètement neutralisé Caitlin Clark. La championne du monde a terminé avec seulement 2 points à 1/12 au tir, dont 1/8 en première mi-temps, accompagnés de 4 rebonds et 3 passes en 18 minutes.

Il s’agit de son plus faible total de la saison, et même de sa pire sortie en carrière, alors qu’elle avait encore la possibilité de devenir la première joueuse de l’histoire de la WNBA à cumuler 900 points et 300 passes décisives sur un même exercice. Elle abordait cette dernière rencontre à seulement 11 unités de la barre des 900 points.

Face à l’ampleur de l’écart, et comme les Lynx lors du match précédent, Indiana a rapidement choisi de préserver ses cadres. Sophie Cunningham n’a ainsi disputé que 16 minutes, sans inscrire le moindre point.

Pour sa part, Kelsey Mitchell a terminé meilleure marqueuse du Fever avec 10 points. Une performance insuffisante pour prolonger sa série de 27 rencontres consécutives avec au moins 20 unités, mais l’arrière a tout de même établi un nouveau record WNBA en inscrivant son 135e panier à 3-points de la saison. Elle dépasse ainsi les 134 réussites de Rhyne Howard.

Cette lourde défaite s’est accompagnée de divers pépins, inquiétants avant les playoffs. Aliyah Boston était ainsi indisponible en raison d’une blessure à la jambe droite. Ty Harris s’est ensuite blessée à la cheville gauche dans le troisième quart-temps après une mauvaise réception sur une tentative près du cercle. Restée plusieurs minutes au sol en se tenant la jambe, elle a dû être portée jusqu’aux vestiaires.

Indiana chute à la sixième place

Avec ce revers, le Fever termine sa saison régulière avec un bilan de 28 victoires et 16 défaites. La victoire de Washington face à Chicago permet aux Mystics de lui ravir la cinquième place. Sixième, Indiana affrontera donc Las Vegas au premier tour. Un défi particulièrement relevé face aux Aces d’A’ja Wilson, championnes WNBA en titre et candidates sérieuses à leur propre succession.

Minnesota termine pour sa part avec le meilleur bilan de la ligue, à 33 victoires pour 11 défaites. Le Lynx retrouvera le Liberty dès dimanche dans une série au meilleur des trois matchs, deux ans après la victoire du Liberty face à Minnesota en sept manches lors des Finals 2024.