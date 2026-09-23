Les Lynx humiliées à Indiana !

Les images résument à elles seules la soirée du Lynx. Au retour des vestiaires, Kayla McBride, Courtney Williams, Napheesa Collier et Natasha Howard sont restées sur le banc, assises à côté d’Olivia Miles, en civil. Après seulement vingt minutes, Cheryl Reeve avait déjà agité le drapeau blanc.

Mené de 29 points en première mi-temps puis de 23 longueurs à la pause, Minnesota s’est ainsi lourdement incliné à Indiana (96-77). Une quatrième défaite en cinq matchs, la pire série de sa saison, qui l’empêchait alors de valider lui-même sa première place avant les playoffs.

« C’est embarrassant », a lâché Napheesa Collier. « Nous devons être déçues et gênées par ce que nous avons proposé sur le terrain. Nous ne pouvons pas être fières de ce que nous avons fait. »

Cheryl Reeve abandonne dès la mi-temps

Privé au dernier moment d’Olivia Miles, touchée au mollet gauche, le Lynx n’a jamais retrouvé l’identité défensive qui avait fait sa force depuis le début de la saison. Minnesota a encaissé 31 points dans le premier quart-temps, puis 57 sur l’ensemble de la première mi-temps.

Cheryl Reeve a alors préféré préserver ses cadres plutôt que de tenter une improbable remontée. Collier, McBride, Williams et Howard n’ont ainsi pas disputé la moindre minute après le repos. « Je me suis dit que le repos était plus important que de courir après une victoire qui, manifestement, ne viendrait pas », s’est défendue la coach.

Quelques heures avant la rencontre, Kayla McBride avait pourtant appelé ses coéquipières à changer d’attitude, et elle réclamait un état d’esprit conquérant, consistant à reprendre le contrôle des matchs. Son équipe a produit exactement l’inverse.

« Ce n’est pas ma version de cet état d’esprit », a réagi Cheryl Reeve. « Nous allons peut-être devoir en discuter, afin de savoir ce que cela signifie pour chacune. Ce serait bien de le voir apparaître jeudi. »

Les deux équipes se retrouveront en effet dès jeudi à Minneapolis. Mais entre-temps, le Lynx a reçu un coup de main venu de Portland : battues en prolongation par le Fire (90-82), les Golden State Valkyries ne peuvent plus revenir sur Minnesota au classement. Le Lynx est donc assuré de terminer la saison régulière à la première place et de disposer de l’avantage du terrain tout au long des playoffs.

Un avantage auquel Cheryl Reeve assure toutefois ne pas accorder une importance démesurée, rappelant que son équipe est également très performante à l’extérieur.

Indiana retrouve une attaque équilibrée

À l’inverse, le Fever a livré l’un de ses matchs les plus convaincants à l’approche des playoffs. Caitlin Clark a terminé avec 27 points, 9 passes, 7 rebonds et 4 interceptions, tandis que Kelsey Mitchell a inscrit 20 points ou plus pour la 27e rencontre consécutive, poussant encore son record WNBA.

Championne du monde à Berlin, Aliyah Boston a également répondu aux attentes de Stephanie White en sortant de sa mauvaise passe avec 17 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

« Nous sommes effrayantes lorsque tout fonctionne », a rappelé Caitlin Clark. « Nous possédons la meilleure attaque de la ligue et nous avons montré par moments que nous pouvions également être très bonnes en défense. J’ai totalement confiance en tout ce que nous avons et en toutes les joueuses de ce vestiaire. Maintenant, il faut simplement trouver de la régularité. »

Les remplaçantes du Lynx ont bien tenté de réduire l’écart après la pause, avec notamment 15 points de Chloe Bibby, mais le mal était fait. Napheesa Collier a salué leur réaction tout en assumant la faillite des titulaires.

« Je leur ai dit quelque chose après le match. Nous savons que ce que nous avons fait est inacceptable », a-t-elle ajouté. « Je suis très fière du groupe qui est entré et nous a permis de revenir un peu dans le match. Mais nous les avons laissées tomber ce soir et nous nous en sommes excusées. Nous venions justement d’évoquer ce que nous voulions accomplir en playoffs, et nous n’avons réalisé aucune de ces choses. »

La première place est finalement acquise. Mais après quatre défaites en cinq matchs, Minnesota devra profiter du dernier rendez-vous face à Indiana pour retrouver les standards qui lui ont permis de dominer la saison régulière.