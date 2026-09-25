Julian Reese retrouve Derik Queen chez les Pelicans

À quelques jours du « training camp », Julian Reese a retrouvé une place dans un effectif NBA. Comme annoncé par HoopsHype, l’intérieur de 23 ans s’est engagé avec les Pelicans via un « two-way contract », qui lui permettra d’alterner entre la NBA et la G-League.

Un nouvel environnement pour le petit frère d’Angel Reese, aperçu chez les Wizards la saison dernière et particulièrement productif sur la fin de l’exercice, avec 11.8 points et 10.5 rebonds de moyenne à 53% au tir.

Déjà sous « two-way contract » à Washington, il avait ensuite été envoyé à Denver dans le cadre du « sign-and-trade » à cinq équipes autour de Peyton Watson.

Coupé dans la foulée par les Nuggets, Julian Reese attendait depuis une opportunité. Ce sont finalement les Pelicans qui lui font confiance à un mois de la reprise, alors que leur effectif compte désormais 21 joueurs.

Il y retrouvera notamment Derik Queen, son ancien coéquipier à l’université de Maryland.

Spécialiste du rebond, comme sa grande sœur, le gaucher arrive pour densifier une raquette déjà composée de Zion Williamson, Yves Missi, DeAndre Jordan ou encore Karlo Matkovic.

Julian Reese Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 WAS 13 30:55 52.9 63.6 4.2 6.3 10.5 1.8 3.2 1.4 2.5 0.6 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.