Angel Reese atteint déjà la barre des 1 000 rebonds en carrière

Meilleure rebondeuse de WNBA avec 11.9 prises par match, Angel Reese a franchi un nouveau cap dans le domaine lors du succès du Dream face au Fever. Avec 8 rebonds captés, elle a ainsi atteint la barre des 1 000 rebonds en carrière, en seulement 79 rencontres. Du jamais-vu dans l’histoire de la ligue !

« Cela veut dire beaucoup pour moi », confesse l’intérieure après ce record. « J’essaie de faire tout mon possible pour aider l’équipe à gagner. Prendre des rebonds, c’est une question d’effort et j’en suis fière. »

Ce n’est pas le premier record au rebond qu’Angel Reese fait tomber. Dès sa saison rookie, elle avait déjà capté 446 rebonds, battant le record de prises sur une seule saison. Une domination qui repose autant sur son sens du placement que sur son activité permanente.

« Prendre des rebonds est plus compliqué que ce que vous imaginez », souligne Angel Reese. « Les rebonds défensifs sont un peu plus faciles à prendre, mais il faut s’employer systématiquement pour essayer d’obtenir des secondes chances en attaque. Et si vous regardez les statistiques, vous verrez que ces rebonds ne viennent pas que de mes tirs, mais aussi de ceux de mes coéquipières. Cela nous donne plus de points et plus d’opportunités. »

L’attaque du Dream rayonne

Sans surprise, Angel Reese est aussi la joueuse qui capte le plus de rebonds offensifs cette saison (5.7). De quoi offrir des possessions supplémentaires à une équipe d’Atlanta déjà en pleine confiance offensivement.

Dans le sillage de son intérieure, le Dream a ainsi systématiquement passé la barre des 100 points lors de ses trois dernières sorties. Plus largement, la franchise de Géorgie possède la deuxième meilleure attaque de WNBA cette saison, avec 112.6 points inscrits pour 100 possessions, juste derrière le Lynx (113.5).

« Nous avons vraiment de bonnes attaquantes », se réjouit l’entraîneur du Dream, Karl Smesko. « Cela se combine à un rythme de jeu plus rapide. C’était quelque chose que nous voulions faire depuis le début de la saison. Nous jouons en fonction des forces de chacune. Chaque joueuse sait dans quel domaine sa coéquipière est la meilleure et elles continuent de s’appuyer sur ces points forts. L’attaque est bien meilleure depuis quelques matchs. »

Le Dream a remporté cinq de ses six derniers matchs. Ce lundi, Atlanta recevra le Tempo avant de partir pour un « road-trip » de quatre matchs entre Golden State, Seattle et Washington.