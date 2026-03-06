Julian Reese prouve qu’il n’est pas uniquement le « frère d’Angel »…

Quand les Wizards ont signé Julian Reese la semaine dernière, certains y ont vu une tentative de séduire sa sœur, Angel, en froid avec les dirigeants du Sky de Chicago. D’autres pensaient plutôt qu’il s’agissait de donner sa chance à un « enfant du coin » puisqu’il est sorti de Maryland en juin dernier.

Quoi qu’il en soit, le jeune intérieur a saisi sa chance, et il profite des absences d’Anthony Davis et Alex Sarr pour se montrer. Comme cette nuit face au Jazz où « Juju » frôle le double « double-double » avec 18 points en seulement 7 tirs et 20 rebonds, dont 10 offensifs. Aucun rookie n’a pris autant de rebonds cette saison sur un match, et avec sa perf’ au rebond, il inscrit son nom aux côtés de ceux de Tom Gugliotta et d’Antawn Jamison !

« J’ai l’impression que le rebond repose beaucoup sur l’envie et sur beaucoup de technique qui va avec. J’essaie d’en faire ma spécialité » explique-t-il à propos de sa grosse moisson du soir.

Après trois matchs, Julian Reese tourne déjà à 9.7 points et 10.7 rebonds de moyenne, avec 63% de réussite au tir en 30 minutes par match. Des stats dignes de sa sœur, qui le conseille au quotidien, lorsqu’elle n’est pas en bord de terrain pour l’encourager.

« Elle m’écrit avant et après chaque match pour me dire quoi faire… C’est vraiment génial d’avoir une sœur comme ça, toujours derrière moi et qui veut simplement voir le meilleur pour son frère… Je l’aime plus que tout. »