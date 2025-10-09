Angel Reese, première athlète à jouer les mannequins pour Victoria’s Secret

Alors que A'ja Wilson et les Las Vegas Aces sont sur le point de décrocher un troisième titre WNBA en quatre ans, Angel Reese est de son côté en vacances depuis longtemps, mais elle a trouvé comment occuper son temps.

Passionnée de mode, l'intérieure du Chicago Sky va ainsi jouer les mannequins lors du prochain défilé Victoria's Secret, qui aura lieu le 15 octobre à New York, et qui sera retransmis sur Prime Video.

« Je ne pouvais littéralement pas m'arrêter de sourire ! » explique-t-elle. « C'est un moment tellement surréaliste et ça boucle la boucle : l'an passé, j'étais dans le public, en rêvant d'être sur ce podium, inspirée et émerveillée par toutes ces femmes inspirantes qui défilaient, et maintenant, je reviens en tant qu'Ange (le surnom des mannequins de la marque de lingerie). Ce sera une soirée inoubliable, dont je serai éternellement reconnaissante. »

La championne NCAA 2023 apparaîtra ainsi aux côtés des mannequins professionnelles, comme Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge ou encore Yumi Nu. Ce qui ne l'effraie pas.

« Ce n'est pas très différent de l'entraînement et de la préparation d'un match » assure-t-elle ainsi. « Tout est simplement une question de confiance. Je me suis entraînée à la fois pour le basket et pour le défilé ces deux dernières semaines, et je suis prête à troquer mes Angel Reese 1 contre des talons mercredi soir ! »