Dereck Lively II toujours pas autorisé à reprendre avec les Mavericks

La patience reste de mise pour Dereck Lively II, qui espérait être sur pied pour la reprise. Alors que les Mavericks effectueront leur rentrée ce vendredi à l’occasion du « Media Day », leur jeune pivot n’a toujours pas reçu le feu vert médical pour reprendre les entraînements collectifs.

Selon ESPN, l’ancien intérieur de Duke manquera donc le début du « training camp », programmé dès le lendemain, et sa disponibilité pour le premier match de saison régulière n’est pas encore garantie.

Cependant, les nouvelles ne sont toutefois pas entièrement négatives. Dereck Lively II intensifierait progressivement son travail afin d’obtenir l’autorisation de reprendre les activités liées au basket, et le staff médical des Mavericks n’est pas spécialement inquiet du rythme de sa convalescence.

Deux opérations au même pied en cinq mois

Révélation de l’effectif lors de son année rookie, le pivot avait subi une opération en décembre afin de mettre fin à des douleurs persistantes au pied droit. Cette intervention avait prématurément mis un terme à sa saison, alors qu’il n’avait disputé que sept rencontres. Il s’agissait alors de sa deuxième opération au même pied en quelques mois, puisqu’en juillet 2025, les chirurgiens avaient déjà retiré des excroissances osseuses qui le gênaient.

Ces problèmes physiques ont considérablement freiné sa progression. Après avoir participé à 55 matchs lors de sa première saison et joué un rôle important dans le parcours de Dallas jusqu’aux Finals 2024, Dereck Lively II n’a disputé que 43 rencontres au total sur les deux exercices suivants…

Le mois dernier, le GM Mike Schmitz avait pourtant salué son investissement pendant sa rééducation, assurant que le pivot travaillait « comme un fou » pour retrouver les terrains.

Cette incertitude physique intervient à un moment charnière pour l’avenir de Dereck Lively II, puisqu’il est éligible à une prolongation de contrat et qu’il a jusqu’au 19 octobre pour trouver un accord avec les Mavericks. En l’absence d’accord avant la date limite, Dereck Lively II deviendra « free agent » protégé à l’été 2027, permettant aux Mavericks de s’aligner sur toute offre extérieure.

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 23:32 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 2024-25 DAL 36 23:08 70.2 63.0 2.9 4.6 7.5 2.4 2.8 0.6 1.1 1.6 8.7 2025-26 DAL 7 16:26 61.1 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 3.0 0.6 1.4 1.6 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.