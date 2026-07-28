Les Mavericks discutent déjà d’une prolongation avec Dereck Lively II

Malgré une saison quasiment blanche, les Mavericks souhaitent toujours construire leur avenir avec Dereck Lively II. Selon Marc Stein, Dallas et le jeune pivot ont entamé des discussions autour d’une prolongation de contrat.

Les négociations n’en sont encore qu’à un stade préliminaire, précise notre confrère, et les deux parties ont jusqu’à la veille du début de la saison 2026/27, en octobre, pour trouver un accord. En l’absence de prolongation, Dereck Lively II deviendra free agent protégé à l’été 2027.

Ces discussions peuvent surprendre au regard de la situation du joueur. Depuis près de dix-neuf mois, le pivot de 22 ans enchaîne les pépins physiques, principalement au pied droit.

Victime d’une fracture de fatigue en 2024/25, il avait subi une première opération en juillet 2025. Autorisé à reprendre pour le début de la saison dernière, il avait ensuite été freiné par une entorse du genou droit, avant que des douleurs persistantes au pied ne l’obligent à repasser sur la table d’opération en décembre.

Un pari sportif et financier

Résultat : seulement sept matches disputés en 2025/26, après une saison précédente déjà tronquée à 36 rencontres.

Pour les Mavs, l’enjeu consiste à trouver le juste prix. Prolonger Dereck Lively II dès maintenant permettrait potentiellement de profiter de sa valeur affaiblie par les blessures. Mais la franchise prendrait aussi le risque de s’engager sur plusieurs années avec un joueur qui n’a encore jamais disputé plus de 55 matches sur une saison.

À l’inverse, attendre son retour sur les terrains permettrait de vérifier sa solidité physique, mais pourrait aussi faire grimper son prix s’il retrouve rapidement son meilleur niveau.

Car Dallas garde en mémoire l’impact de Lively lorsqu’il est en bonne santé. Auteur de 8.8 points, 6.9 rebonds et 1.4 contre de moyenne lors de sa saison rookie, avec une remarquable réussite au tir de 74.5%, il avait été sélectionné dans la All-Rookie Second Team en 2024.

Surtout, il avait joué un rôle majeur dans le parcours des Mavericks jusqu’aux Finales NBA 2024, tournant à 7.9 points, 7.4 rebonds et 1 contre en 21 rencontres de playoffs.

« N’oubliez pas qui je suis »

Ses qualités de protecteur de cercle, sa mobilité défensive et son efficacité près du panier continuent d’en faire l’un des jeunes pivots les plus prometteurs de la NBA. Des profils capables de défendre le cercle tout en restant mobiles loin du panier sont suffisamment rares pour que Dallas soit prêt à prendre un risque.

Fin juin, l’ancien intérieur de Duke avait donné des nouvelles encourageantes de sa rééducation. Il avait expliqué avoir enfin quitté sa botte de protection, même s’il n’était pas encore autorisé à courir ou à sauter.

« Je suis passé du scooter aux deux béquilles, puis à une seule, ensuite à la botte, et maintenant je peux marcher. Je suis simplement reconnaissant pour chacune de ces petites étapes. »

Dereck Lively II avait également répondu à ceux qui s’interrogent sur sa fragilité physique : « Si les supporters ou le public veulent dire que je suis fragile, très bien. Mais quand je reviendrai, n’oubliez pas qui je suis. »

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 23:32 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 2024-25 DAL 36 23:08 70.2 63.0 2.9 4.6 7.5 2.4 2.8 0.6 1.1 1.6 8.7 2025-26 DAL 7 16:26 61.1 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 3.0 0.6 1.4 1.6 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.